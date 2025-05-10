«Ювентус» упустил победу над «Лацио» в концовке матча

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вчера, 21:00

«Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Лацио» (1:1) в матче 36-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 51-й минуте забил форвард «Ювентуса» Рандаль Коло Муани. На 60-й минуте красную карточку получил защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Лацио» Матиас Весино сравнял счёт.

«Ювентус» идёт на 4-м месте (64 очка), «Лацио» занимает 5-е место (64 очка).