Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2024/2025

«Ювентус» упустил победу над «Лацио» в концовке матча

вчера, 21:00
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Лацио» (1:1) в матче 36-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 51-й минуте забил форвард «Ювентуса» Рандаль Коло Муани. На 60-й минуте красную карточку получил защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Лацио» Матиас Весино сравнял счёт.

«Ювентус» идёт на 4-м месте (64 очка), «Лацио» занимает 5-е место (64 очка).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Зенит» в гостях обыграл махачкалинское «Динамо»
Вчера, 19:00
«Манчестер Сити» сыграл вничью с последней командой АПЛ
Вчера, 18:57
«Балтика» досрочно вышла в Российскую Премьер-Лигу
Вчера, 18:03
«Оренбург» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ
Вчера, 16:29
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Циндао» и сохранил лидерство в лиге
Вчера, 16:04
«Милан» обыграл «Болонью» в матче Серии А
09 мая
Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 08:12
Забиваем один и садимся а оборону,когда же придет нормальный тренер.
протон
протон
сегодня в 00:04
Замена Аджича на Влаховича гол и привезла!
Серб, выйдя на замену несколькими минутами ранее, получил мяч и вместо того, чтобы убить время и продвинуться с ним вперёд, взял и выбил его к центру поля! Он что, уже устал!? С этого его бездарного действия и пошла голевая атака!
протон
протон
вчера в 21:08
очередная трусливая игра
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 