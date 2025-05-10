Кроос: «Ачерби охранял бы мой дом лучше, чем немецкая овчарка»

Бывший футболист «Реала» Тони Кроос похвалил защитника «Интера» Франческо Ачерби за игру в обороне.
Если бы мне пришлось выбирать между системой сигнализации, немецкой овчаркой и Ачерби для защиты моего дома, я бы выбрал Ачерби без колебаний.
Бывший футболист «Реала» Тони Кроос похвалил защитника «Интера» Франческо Ачерби за игру в обороне.
Если бы мне пришлось выбирать между системой сигнализации, немецкой овчаркой и Ачерби для защиты моего дома, я бы выбрал Ачерби без колебаний.
пусть Рамоса зовет сторожит дом. и гавкать умеет на всех. и без страха защитит
дом... и даже улицу, на которой стоит дом Крооса.
пусть Рамоса зовет сторожит дом. и гавкать умеет на всех. и без страха защитит
дом... и даже улицу, на которой стоит дом Крооса.