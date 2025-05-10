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Кроос: «Ачерби охранял бы мой дом лучше, чем немецкая овчарка»

вчера, 20:30

Бывший футболист «Реала» Тони Кроос похвалил защитника «Интера» Франческо Ачерби за игру в обороне.

Если бы мне пришлось выбирать между системой сигнализации, немецкой овчаркой и Ачерби для защиты моего дома, я бы выбрал Ачерби без колебаний.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:56
Ачерби старше Крооса и вышел в финал, точнее вывел команду в финал, респектище
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:09
Ачерби нерадзурри.
пусть Рамоса зовет сторожит дом. и гавкать умеет на всех. и без страха защитит
дом... и даже улицу, на которой стоит дом Крооса.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:56, ред.
Попробуй нечто подобное сказать о Винисиусе, посчитали бы за расизм за сравнение с собакой))))
Capral
Capral
вчера в 20:50
Типично немецкое сравнение, в духе второй мировой...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:50
Молодец Кроос, Ачерби понравится
протон
протон
вчера в 20:39
Логично. С авторитетами мало кто хочет иметь дело))
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