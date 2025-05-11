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Серлот стал автором самого быстрого хет-трика в истории Ла Лиги

сегодня, 00:14
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Нападающий «Атлетико» Александр Серлот оформил покер в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (4:0).

К 11-й минуте норвежец уже забил 3 гола. Таким образом, Серлот стал автором самого быстрого хет-трика в истории Ла Лиги. На это ему понадобилось 10 минут и 46 секунд.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:19, ред.
Не совсем обычный, как для Атлетико, вышел матч. Контроль мяча 61% игрового времени, полностью атакующая игра, крупный счёт. Это было больше похоже на Барселону или Ман Сити, но не матрасов. При этом играли не против совсем уж аутсайдера, а против неплохого середняка, идущего в середине таблицы, и возможно претендующего на Еврокубки (по крайней мере до вчерашнего матча). И что ещё более необычно было в этом матче, что после четырёх безответных голов в ворота Сосьедада в первом тайме, во втором тайме уже при более чем комфортном для себя счёте, подопечные Симеоне не ушли в более привычный и удобный для себя оборонительный, контратакующий футбол, а напротив, ещё больше усилили нажим на соперника, и ещё больше забрали мяч под свой контроль. Удивил, конечно, Симеоне в этом матче. И удивил не только болельщиков, но и команду соперника. Думаю Сосьедад готовился к немного другому поведению соперника, и точно не ожидал такого навала на свой ворота с первых же секунд матча. За что и были застигнуты врасплох, и наказаны покером от Серлота. А норвежца можно поздравить, это был вечер его имени.

Да и всех болельщиков Атлетико нужно поздравить с уверенной победой, и с красивой, зрелищной игрой их команды. Не часто от подопечных Симеоне можно увидеть такой откровенно атакующий и яркий футбол.
Niagara
Niagara ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:00
Роберт оформил пента-трик за 9 минут
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:31
Захарян увидел это своими глазами.
Брулин
Брулин
сегодня в 01:55
Давно жду чтобы Норвегия стабильно отыграла турнир с Серлотом, Эдегором и Холандом
протон
протон
сегодня в 00:18
Рекорд Левандовски побил? Вроде ему принадлежал рекорд по быстрому покеру.
Гость
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