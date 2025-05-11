Нападающий «Атлетико» Александр Серлот оформил покер в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (4:0).
К 11-й минуте норвежец уже забил 3 гола. Таким образом, Серлот стал автором самого быстрого хет-трика в истории Ла Лиги. На это ему понадобилось 10 минут и 46 секунд.
Да и всех болельщиков Атлетико нужно поздравить с уверенной победой, и с красивой, зрелищной игрой их команды. Не часто от подопечных Симеоне можно увидеть такой откровенно атакующий и яркий футбол.
Да и всех болельщиков Атлетико нужно поздравить с уверенной победой, и с красивой, зрелищной игрой их команды. Не часто от подопечных Симеоне можно увидеть такой откровенно атакующий и яркий футбол.