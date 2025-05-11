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сегодня, 00:14

Нападающий «Атлетико» оформил покер в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (4:0).

К 11-й минуте норвежец уже забил 3 гола. Таким образом, Серлот стал автором самого быстрого хет-трика в истории Ла Лиги. На это ему понадобилось 10 минут и 46 секунд.