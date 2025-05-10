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«Торино» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (11.05.2025)

сегодня, 16:47
Интер

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают преимущество гостям предстоящей встречи. На победу «Интера» коэффициент составляет 1.6. На успех хозяев можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 5.6. Ничья в матче будет стоить 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle 5.48 3.91 1.67
Pari 5.60 3.95 1.65

Сделать ставку на исход ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.95, а ТМ 2.5 мячей котируется по коэффициенту 1.85. На исход «обе забьют» можно поставить по 1.98.

Форма команд

«Торино» идет в середине турнирной таблицы и не может претендовать на зону еврокубков. В активе туринского клуба 44 балла, и он отстаёт от шестёрки лучших на 19 очков. Чтобы иметь шансы на более высокую позиции хозяевам нужна только победа в такой встрече. Два последних матча «Торино» завершились поражением от «Наполи» (0:2), и ничьёй с «Венецией» (1:1).

«Интер» в последних матчах Серии А упустил лидирующую позицию, и идёт на втором месте с 74 очками, отставая от лидера – «Наполи» на три балла. Команда отлично проявила себя в Лиге Чемпионов, она обыграла одного из фаворитов на чемпионство – «Барселону» в полуфинале (7:6), и прошла в финал, где встретиться с «ПСЖ». Два последних матча «Интера» в итальянском чемпионате завершились поражением от «Ромы» (0:1), и победой над «Вероной» (1:0).

Информация для ставок

  • «Торино» одержал четыре победы в десяти матчах
  • «Интер» проиграл всего три раза за десять встреч
  • Семь последних встреч «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 голов

Прогноз

«Интеру» необходимы очки, чтобы занять лидирующую позицию в турнире. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.55 1.87 2.02 1.47 2.81
Pari 1.85 2.00
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