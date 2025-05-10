«Зенит» в гостях обыграл махачкалинское «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» проиграло «Зениту» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 37-й минуте забил защитник «Зенита» Нино.
«Динамо» Махачкала идёт на 11-м месте (27 очков), «Зенит» занимает 2-е место (60 очков).
Махачкалинское «Динамо» проиграло «Зениту» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 37-й минуте забил защитник «Зенита» Нино.
«Динамо» Махачкала идёт на 11-м месте (27 очков), «Зенит» занимает 2-е место (60 очков).
А я об этом уже писал пару-тройку недель назад.
Поэтому предлагаю команду, занявшую 1-е место в этом сезоне, ЧЕМПИОНОМ не называть.
Просто "команда, занявшая 1-е место ПО ОЧКАМ в чемпионате России по футболу сезона 2024/2025 г.г."
Длинно?
Да.
Но, думаю, справедливо.
А я об этом уже писал пару-тройку недель назад.
Поэтому предлагаю команду, занявшую 1-е место в этом сезоне, ЧЕМПИОНОМ не называть.
Просто "команда, занявшая 1-е место ПО ОЧКАМ в чемпионате России по футболу сезона 2024/2025 г.г."
Длинно?
Да.
Но, думаю, справедливо.
Ладно Зенит: один забили и хорошо.
Но почему горцы так бездарно в атаке?
Навесы в штрафную Зенита, особенно в концовке - это нечто! ((
Тренировать этот элемент на тренировках нужно, раз мастерства не хватает другим способом проникнуть в штрафную!
Последние минуты проследние минуты просто катали мяч около центра поля, не помышляя более ни о чём...
В общем, у меня сложилось мнение, что после забитого питерскими гола, одни бОльшего и не хотели, а другие НЕ могли и (почему-то?) НЕ хотели.
Горцы что, думают, ушли далеко от зоны переходных матчей?
Или "договорнячком" попахивает?
Я умышленно ничего не пишу об "игре" Зенита: ТАКОЙ "чемпион" нам не нужен!
Ладно Зенит: один забили и хорошо.
Но почему горцы так бездарно в атаке?
Навесы в штрафную Зенита, особенно в концовке - это нечто! ((
Тренировать этот элемент на тренировках нужно, раз мастерства не хватает другим способом проникнуть в штрафную!
Последние минуты проследние минуты просто катали мяч около центра поля, не помышляя более ни о чём...
В общем, у меня сложилось мнение, что после забитого питерскими гола, одни бОльшего и не хотели, а другие НЕ могли и (почему-то?) НЕ хотели.
Горцы что, думают, ушли далеко от зоны переходных матчей?
Или "договорнячком" попахивает?
Я умышленно ничего не пишу об "игре" Зенита: ТАКОЙ "чемпион" нам не нужен!