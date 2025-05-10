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«Зенит» в гостях обыграл махачкалинское «Динамо»

вчера, 19:00
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Махачкалинское «Динамо» проиграло «Зениту» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

Единственный гол в игре на 37-й минуте забил защитник «Зенита» Нино.

«Динамо» Махачкала идёт на 11-м месте (27 очков), «Зенит» занимает 2-е место (60 очков).

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ Petergoff (раскрыть)
сегодня в 06:46
    suiw
    suiw
    вчера в 22:11
    Посмотрев игру окончательно убедился, что Зениту подарят дубль на столетие. Так хочет газовый король
    suiw
    suiw
    вчера в 22:06
    Смущает, что Махачкала последние 10 минут перекатывала мяч, словно боялась забить
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:51
    Радостно получать такие вести.)
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 21:35
    Зенитовцев с победой! Недоброжелателям мои соболезнования. Матч был трудный, корявый, но три очка в копилке, а это самое главное.
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    вчера в 21:28
    Динамо Махачкала!
    Palex
    Palex ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 21:24
    Справедливо
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 21:23
    На коней надейся, а сам не плошай.
    x4uwqqk2maec
    x4uwqqk2maec
    вчера в 20:42
    Зенит с победой, чемпионская гонка продолжается.
    nubom
    nubom ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 20:33
    Полностью согласен: чемпионами могут называться только столичные клубы....
    Сергей Яценко
    Сергей Яценко ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 20:27
      nikolah
      nikolah ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 20:26
      Краснодар скорее всего выиграет чемпионат, поэтому ожидаем смену тренера, а пока это действительно антифутбол, настолько, что я даже матч с конями в кубке и сегодня с мх не включал
      nikolah
      nikolah ответ derrik2000 (раскрыть)
      вчера в 20:24
      И в этом и в том году, никто не наиграл, к сожалению
      nikolah
      nikolah ответ Хитрый Лис (раскрыть)
      вчера в 20:23
      Не жалко, но в столетие не хочется, но похоже все равно проиграем, 99,9% что Краснодар возьмет
      gorets004
      gorets004
      вчера в 19:44
      что то подозрительные вещи говорил перед матче. вратарь динамо мх
      brodaga 05
      brodaga 05
      вчера в 19:43
      ПОЗОР ЗЕНИТУ ТАК ОТКРОВЕНА Я НЕ ВИДЕЛ МАТЧ КОТОРЫЙ ОТКРОВЕНО ВРЕМЯ ТЯНУТЬ.
      Хитрый Лис
      Хитрый Лис
      вчера в 19:41
      Вот жалко Зениту 1 чемпионат проиграть? Даже ПСЖ и Бавария это делали.
      zte96fpby6s4
      zte96fpby6s4 ответ Константин Белых (раскрыть)
      вчера в 19:34
      Разница большая, спартак и Динамо Махачкала команды одного уровня, а Зенит куда сильней.
      derrik2000
      derrik2000 ответ Palex (раскрыть)
      вчера в 19:31, ред.
      "У нас никто на чемпионство не наиграл."

      А я об этом уже писал пару-тройку недель назад.
      Поэтому предлагаю команду, занявшую 1-е место в этом сезоне, ЧЕМПИОНОМ не называть.
      Просто "команда, занявшая 1-е место ПО ОЧКАМ в чемпионате России по футболу сезона 2024/2025 г.г."

      Длинно?
      Да.
      Но, думаю, справедливо.
      Petergoff
      Petergoff
      вчера в 19:31, ред.
      Зенит с валидольной победой!!!! Не ожидал такого позорища. Что бы Зенит, тянул с такими клубами время????.....Похоже в Махачкале решили не исполнять Катюшу на 80- ой минуте.
      Palex
      Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 19:25
      Я тоже внимательно посмотрел. Зрелище, скажем так, не для слабонервных. Унылый, бездарный футбол. А РПЛ у нас действительно, уровня Кипра и никак не выше.
      Capral
      Capral ответ johncamp (раскрыть)
      вчера в 19:24
      Но и в нем тоже, и в немалой степени. Именно он, своим футбольным непониманием опустил Зенит до уровня середняка. И это имея, такой безграничный ресурс и возможности.
      Palex
      Palex ответ derrik2000 (раскрыть)
      вчера в 19:23
      У нас никто на чемпионство не наиграл.
      Константин Белых
      Константин Белых
      вчера в 19:23
      А еще можно констатировать разницу сопротивления Спартаку и сегодня Зениту. Такое чувство что дяди с Питера убедительно попросили не 94 сегодня в кашу Зениту что и было исполнено..
      Palex
      Palex ответ johncamp (раскрыть)
      вчера в 19:22
      Только в нем одном.
      z8mtur64g7hm
      z8mtur64g7hm
      вчера в 19:22
      Зенит с победой, скоро станет чемпионом!
      johncamp
      johncamp ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:21
      Дело тут не только в Семаке
      Hypnoz
      Hypnoz
      вчера в 19:20
      Браво - чемпион !
      derrik2000
      derrik2000
      вчера в 19:19, ред.
      По моему мнению, уныленько получилось.
      Ладно Зенит: один забили и хорошо.
      Но почему горцы так бездарно в атаке?
      Навесы в штрафную Зенита, особенно в концовке - это нечто! ((
      Тренировать этот элемент на тренировках нужно, раз мастерства не хватает другим способом проникнуть в штрафную!
      Последние минуты проследние минуты просто катали мяч около центра поля, не помышляя более ни о чём...
      В общем, у меня сложилось мнение, что после забитого питерскими гола, одни бОльшего и не хотели, а другие НЕ могли и (почему-то?) НЕ хотели.
      Горцы что, думают, ушли далеко от зоны переходных матчей?
      Или "договорнячком" попахивает?
      Я умышленно ничего не пишу об "игре" Зенита: ТАКОЙ "чемпион" нам не нужен!
      Deemon37
      Deemon37 ответ 100лет (раскрыть)
      вчера в 19:17
      Пожелаем вылететь
      Гость
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