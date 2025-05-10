«Манчестер Сити» сыграл вничью с последней командой АПЛ

«Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0) в матче 36-го тура АПЛ.
За 90 минут команды не отметились результативными действиями.
«Манчестер Сити» идёт на 3-м месте (65 очков), «Саутгемптон» занимает 20-е место (12 очков).
|Саутгемптон0 : 0Манчестер Сити
|Матч завершен
«Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0) в матче 36-го тура АПЛ.
За 90 минут команды не отметились результативными действиями.
«Манчестер Сити» идёт на 3-м месте (65 очков), «Саутгемптон» занимает 20-е место (12 очков).
хотел ротацию перед кубком. но критическая масса пешеходов МС слишком была слишком высока и бездарно потеряли первые 45 минут, не пробив ни разу по воротам. во втором тайме, как обычно, вратарь соперника МС поймал кураж.
при том кубковая игра через неделю.
удручает спад Фодена, Бернардо и Холланда.
хотел ротацию перед кубком. но критическая масса пешеходов МС слишком была слишком высока и бездарно потеряли первые 45 минут, не пробив ни разу по воротам. во втором тайме, как обычно, вратарь соперника МС поймал кураж.
при том кубковая игра через неделю.
удручает спад Фодена, Бернардо и Холланда.
чем ставить состав из пешеходов, сбитых летчиков и стариков.
а лучше их всех продать. или просто выдворить из команды.
задача на следующий сезон первое место в таблице
и выход в полуфинал ЛЧ.
не справится, Гвардиола тоже домой.
Холланда в Мадрид. не жалко.
чем ставить состав из пешеходов, сбитых летчиков и стариков.
а лучше их всех продать. или просто выдворить из команды.
задача на следующий сезон первое место в таблице
и выход в полуфинал ЛЧ.
не справится, Гвардиола тоже домой.
Холланда в Мадрид. не жалко.
Они еще должны побороться за место в ЛЧ.
И эта ничья обостряет борьбу. Посмотрим что выдадут другие претенденты.
Они еще должны побороться за место в ЛЧ.
И эта ничья обостряет борьбу. Посмотрим что выдадут другие претенденты.
Походу горожане хотят в следующем сезоне играть в ЛЕ
Походу горожане хотят в следующем сезоне играть в ЛЕ