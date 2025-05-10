Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Манчестер Сити» сыграл вничью с последней командой АПЛ

вчера, 18:57
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0) в матче 36-го тура АПЛ.

За 90 минут команды не отметились результативными действиями.

«Манчестер Сити» идёт на 3-м месте (65 очков), «Саутгемптон» занимает 20-е место (12 очков).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Балтика» досрочно вышла в Российскую Премьер-Лигу
Вчера, 18:03
«Оренбург» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ
Вчера, 16:29
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Циндао» и сохранил лидерство в лиге
Вчера, 16:04
«Милан» обыграл «Болонью» в матче Серии А
09 мая
«Бетис» прошёл «Фиорентину» и сыграет с «Челси» в финале Лиги конференций
09 мая
«Челси» одолел «Юргорден» и вышел в финал Лиги конференций
08 мая
Сортировать
Все комментарии
Праздник
Праздник ответ txr559xf4r2s (раскрыть)
сегодня в 11:08
Нет. Они просто беспомощные и бесхребетные. Стыдоба!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 21:37
расслабились,узнав что 6 команд будет в ЛЧ
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:37
даже МЮ обыгрывал Святых.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:24
Пеп сам виноват.
хотел ротацию перед кубком. но критическая масса пешеходов МС слишком была слишком высока и бездарно потеряли первые 45 минут, не пробив ни разу по воротам. во втором тайме, как обычно, вратарь соперника МС поймал кураж.
при том кубковая игра через неделю.
удручает спад Фодена, Бернардо и Холланда.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:55
в следующий раз Пеп подумает прежде головой, а не ж...й
чем ставить состав из пешеходов, сбитых летчиков и стариков.
а лучше их всех продать. или просто выдворить из команды.
задача на следующий сезон первое место в таблице
и выход в полуфинал ЛЧ.
не справится, Гвардиола тоже домой.
Холланда в Мадрид. не жалко.
azkan
azkan ответ txr559xf4r2s (раскрыть)
вчера в 20:50, ред.
У них большой интерес)
Они еще должны побороться за место в ЛЧ.
И эта ничья обостряет борьбу. Посмотрим что выдадут другие претенденты.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:40
Это позор. Саут уже вылетел из АПЛ. Мотивации у них 0, а МС наоборот сражается за зону ЛЧ. Не обыграть аутсайдера просто позор.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 19:36
Не забить Сауту, который пропустил почти 90 голов, это конечно нужно было постараться 🤦🏻‍♂️
Походу горожане хотят в следующем сезоне играть в ЛЕ
txr559xf4r2s
txr559xf4r2s
вчера в 19:06
Сити потерял интерес к чемпионату и просто доигрывает сезон
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 