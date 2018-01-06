«Арсенал» близок к приобретению Мареза

По данным английской прессы, «Арсенал» нацелился на приобретение нападающего «Лестера» Рияда Мареза.



Сообщается, что «канониры» собираются осуществить трансфер 26-летнего форварда в нынешнее трансферное окно. Ранее лондонский клуб уже проявлял интерес к форварду, однако «Лестер» ответил отказом на предложение. Предполагается, что «Арсенал» вновь попробует заполучить игрока. В этом сезоне Марез забил 7 мячей и оформил столько же результативных передач.



Ранее интерес к Рияду Марезу проявляла «Рома».