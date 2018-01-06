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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 4:1 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7 4.35 1.45
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 2:0 Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.3 4.6 12
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 2:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.47 4.3 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.27 5.4 11.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 2:0 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона Фонбет 1.09 10.5 21
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 2:5 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 5.75 4 1.57
20:00 Идет первый тайм, 6’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.85 3.55 4.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 10.5 5.1 1.3
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
20:00 6’ Логотип футбольный клуб ИзерИзер 0:1 Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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Кроос близок к переезду в Манчестер

сегодня, 12:41

Согласно сообщениям из СМИ, «Реал Мадрид» готов продать полузащитника своей команды Тони Крооса в «Манчестер Юнайтед».

Утверждается, что английский клуб близок к осуществлению трансфера 28-летнего футболиста. По версии источника, МЮ - единственный заинтересованный покупатель опытного хавбека. «Красные дьяволы» рассматривают Крооса в качестве потенциальной замены Майкла Кэррика, который собирается завершить карьеру игрока по окончании сезона. 

Ранее сообщалось, что «Реал» готов предложить Гарета Бэйла и Тони Крооса в обмен на форварда ПСЖ Неймара.

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Все комментарии
бебето_71
бебето_71 ответил амурец
сегодня в 18:53
амурец:
ты смотрю каждый мой комментарий не оставляешь без внимания, но спешу тебя огорчить я не из ваших, так что тебе наверное на другой сайт
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 16:40
    Было бы круто
    амурец
    амурец ответил бебето_71
    сегодня в 15:22
    бебето_71:
    в амур купят для развлечения кумиров.
    ты смотрю каждый мой комментарий не оставляешь без внимания, но спешу тебя огорчить я не из ваших, так что тебе наверное на другой сайт
    бебето_71
    бебето_71 ответил амурец
    сегодня в 15:05
    амурец:
    это зря
    в амур купят для развлечения кумиров.
    бебето_71
    бебето_71 ответил Ми Ша
    сегодня в 15:04
    Ми Ша:
    В голове не укладывается, что должно произойти, что бы появилась потребность продать одного из лучших центральных полузащитников мира в рассвете сил...? Даже за 300 млн. не продал бы! Такие игроки, как Модрич, Кроос, Каземиро должны быть практически неприкосновенны.
      Fenomen-9
      Fenomen-9
      сегодня в 13:37
      Фиг вам,а не Кроос.
      Ми Ша
      Ми Ша
      сегодня в 13:28
      В голове не укладывается, что должно произойти, что бы появилась потребность продать одного из лучших центральных полузащитников мира в рассвете сил...? Даже за 300 млн. не продал бы!

      Такие игроки, как Модрич, Кроос, Каземиро должны быть практически неприкосновенны.
      kent77
      kent77
      сегодня в 12:49
      это будет означать окончание эпохи Зидановского Реала, и полный крах системы
      амурец
      амурец
      сегодня в 12:46
      это зря
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