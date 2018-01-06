Кроос близок к переезду в Манчестер

Согласно сообщениям из СМИ, «Реал Мадрид» готов продать полузащитника своей команды Тони Крооса в «Манчестер Юнайтед».



Утверждается, что английский клуб близок к осуществлению трансфера 28-летнего футболиста. По версии источника, МЮ - единственный заинтересованный покупатель опытного хавбека. «Красные дьяволы» рассматривают Крооса в качестве потенциальной замены Майкла Кэррика, который собирается завершить карьеру игрока по окончании сезона.



Ранее сообщалось, что «Реал» готов предложить Гарета Бэйла и Тони Крооса в обмен на форварда ПСЖ Неймара.