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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 4:1 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7 4.35 1.45
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 2:0 Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.3 4.6 12
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 2:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.47 4.3 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.27 5.4 11.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 2:0 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона Фонбет 1.09 10.5 21
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 2:5 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 5.75 4 1.57
20:00 Идет первый тайм, 6’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.85 3.55 4.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 10.5 5.1 1.3
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
20:00 6’ Логотип футбольный клуб ИзерИзер 0:1 Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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Бузова: «Мне идет форма „Спартака“»

сегодня, 14:14

Бывшая жена полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, телеведущая и певица Ольга Бузова в шутливой форме прокомментировала в Инстаграме татуировку со своим изображением. 

«Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус. Промес недавно в интервью заявил, что „Мало половин“ — одна из его любимых песен. Не зря я болею за „Спартак“. Всё складывается. Кстати, мне идёт ваша форма. Ну вот я и поняла, чего мне не хватало для полного счастья — стать вожаком футбольного клуба. А там недалеко и до тренера сборной России. Главное — успеть провернуть это всё до ЧМ по футболу 2018 года. А почему бы и нет?»

 

Оставлю это здесь 💣 мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно приятно 😝 Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус ❤💟 Квинси Промес недавно в интервью заявил, что #малополовин одна из его любимых песен 💣 Не зря я болею за «Спартак» 🔴⚪️ все складывается 🤣Кстати, мне идёт ваша форма 🥋 Ну вот я и поняла чего мне не хватало для полного счастья - стать вожаком футбольного клуба 😂🤪🤗 а там не далеко и до тренера «Сборной России» 😈🧐 Главное успеть провернуть это все до ЧМ по футболу 2018 года 😈🙈😂 А почему бы и нет? Пишите свои комментарии, утроим сейчас с вами переворот в футболе России ⚽ Поверьте, а мотивировать я умею 🤙🏻 🚀🚀🚀 P.S. И спасибо автору 😘 не знаю кто вы, но мне очень приятно 🤙🏻

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Напомним, что полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли сделал татуировку с персонажем из мультфильма «Флинстоуны».

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Все комментарии
Polilux
Polilux
сегодня в 19:42
Для Бузовой самая лучшая форма девушки у отеля Интурист !!!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил ДСА
сегодня в 19:37
ДСА:
Бузовой идет любая форма, потому что голая она никакая!
Ты видела ее голой?) а ссылка есть, друг просит))
котлина брат
котлина брат
сегодня в 19:20
Пофиг качество, главное количество . Убого как-то.
котлина брат
котлина брат
сегодня в 19:19
Пофиг качество, главное количество . Убого как-то.
котлина брат
котлина брат
сегодня в 19:15
У Соккера финансовые проблемы начались? Бузовая хорошо платит?
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust ответил Валерыч
сегодня в 18:45
Валерыч:
Девушки болеют за настоящих мужиков! Браво, Бузова! Браво, Спартак! Вперёд к чемпионству, красно-белые воины! Всё девчонки будут наши!
ага, девушки... ты у нее спроси, когда она была девушкой? бгггг
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust ответил самуил кац 1
сегодня в 18:44
самуил кац 1:
Спартак и Бузова - это сила !
Ливерпуль - Спартак 7:0. Вывод: Спартак велик!

и так по любому поводу, бугагага
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 18:40
один цвет---одна вера-----братья на век!!!!
спартак------црвена звезда----олимпиакос-----ДОМ-2
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 18:38
это не бритая нога бузовой??? фууууууу.
а че не побрили или не опалили как окорок??
свинья она и в африке свинья.
настоящая Спартака!!!
тарасов плюется в сторонке.......
Валерыч
Валерыч
сегодня в 18:25
Девушки болеют за настоящих мужиков! Браво, Бузова! Браво, Спартак!
Вперёд к чемпионству, красно-белые воины! Всё девчонки будут наши!
serh62
serh62 ответил самуил кац 1
сегодня в 18:00
самуил кац 1:
Спартак и Бузова - это сила !
согласен...спартак популярен именно среди таких как бузова....
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил d_fincher
сегодня в 17:52
d_fincher:
ДУмаю, что дело тут вовсе не в том, что бузова болеет за Спартак. дело в следующем: 1. Спартак - самый популярный клуб страны, потому Бузова открыто пытается примазаться к славе Великого. (то же было и с Навальным, который ляпнул, что Спартак его любимая команда, хотя не знает игроков, игр и тд) 2. Спартак - самый популярный клуб страны, потому Соккер постит новости о нем даже из уст столь сомнительного персонажа как Бузова. 3. Ну и последнее - ей прислали фото тату со Спартаком только потому, что Спартак - самый популярный лбу страны, и даже в столь неумных кругах, к каковым относится Бузова и ее фан-база. Вывод: Спартак велик.
Спартак и Бузова - это сила !
Великолепный
Великолепный
сегодня в 17:52
Срамота.
memphis
memphis
сегодня в 17:36
Лицо спартака 2018)))))
serh62
serh62
сегодня в 17:25
не сомневался что ЭТО болеет за спартак....
IL-72
IL-72
сегодня в 17:20
Фууу И ее еще кто то ? Помойка
mat73
mat73
сегодня в 17:18
Спартак народная команда! Всё, от министров и актеров до космонавтов и домохозяек - все болеют за Спартак!
IL-72
IL-72
сегодня в 17:14
    LIVERPOOL123
    LIVERPOOL123
    сегодня в 17:06
    Какая же она тупая....
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 17:03
    Бузовой идет любая форма, потому что голая она никакая!
    kastites
    kastites
    сегодня в 16:53
    Ну и ну
    Вот такие и болеют за спартак
    Сочувствую
    Zen-Aku
    Zen-Aku
    сегодня в 16:43
    Ах-ах... забавная татуха))))))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 16:37
    Александр Панов, Борис Моисеев, теперь еще и Бузова записалась в болельщики Спартака! Действительно очень народная команда) И снова всем нам стыдно за Спартак....
    Ко Чегара
    Ко Чегара
    сегодня в 16:34
    Тарасов,забери ЭТО обратно!
    Пусть туалет у тебя чистит,мы все скинемся...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 16:23
    Это она пытается напакостить бывшему мужу, ведь еще вчера всей душой и телом болела за Локо!!!
    Goal2
    Goal2
    сегодня в 16:00
    ахахахахахахахахахаха
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 15:45
    Жесть!
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 15:37
    Бузова и Спартак идеальное сочетание!!!!
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 15:27
    ДУмаю, что дело тут вовсе не в том, что бузова болеет за Спартак. дело в следующем:

    1. Спартак - самый популярный клуб страны, потому Бузова открыто пытается примазаться к славе Великого. (то же было и с Навальным, который ляпнул, что Спартак его любимая команда, хотя не знает игроков, игр и тд)
    2. Спартак - самый популярный клуб страны, потому Соккер постит новости о нем даже из уст столь сомнительного персонажа как Бузова.
    3. Ну и последнее - ей прислали фото тату со Спартаком только потому, что Спартак - самый популярный лбу страны, и даже в столь неумных кругах, к каковым относится Бузова и ее фан-база.

    Вывод: Спартак велик.
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 15:25
    Когда уже чемп ? А то от подобных новостей глаза на лоб лезут...
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