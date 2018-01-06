Бузова: «Мне идет форма „Спартака“»

Бывшая жена полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, телеведущая и певица Ольга Бузова в шутливой форме прокомментировала в Инстаграме татуировку со своим изображением.



«Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус. Промес недавно в интервью заявил, что „Мало половин“ — одна из его любимых песен. Не зря я болею за „Спартак“. Всё складывается. Кстати, мне идёт ваша форма. Ну вот я и поняла, чего мне не хватало для полного счастья — стать вожаком футбольного клуба. А там недалеко и до тренера сборной России. Главное — успеть провернуть это всё до ЧМ по футболу 2018 года. А почему бы и нет?»

Напомним, что полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли сделал татуировку с персонажем из мультфильма «Флинстоуны».