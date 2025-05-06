Сане отказывается продлевать контракт с «Баварией» из-за снижения зарплаты

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сегодня, 00:55

Вингер «Баварии» отказался подписывать новый контракт с клубом, если не получит более выгодного предложения, несмотря на то что обсуждения находились на продвинутой стадии.

Мюнхенский клуб ведёт диалог с Сане по поводу нового контракта и надеется, что вингер согласится на уменьшение своей зарплаты на около 6 млн евро по сравнению с действующим соглашением.

Однако он сменил агента, обратившись к Пини Захави, и высказал новые требования к клубу. Лерой не готов согласиться на снижение зарплаты без значительного подписного бонуса и остался недоволен общими условиями контракта.