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Сане отказывается продлевать контракт с «Баварией» из-за снижения зарплаты

сегодня, 00:55

Вингер «Баварии» Лерой Сане отказался подписывать новый контракт с клубом, если не получит более выгодного предложения, несмотря на то что обсуждения находились на продвинутой стадии.

Мюнхенский клуб ведёт диалог с Сане по поводу нового контракта и надеется, что вингер согласится на уменьшение своей зарплаты на около 6 млн евро по сравнению с действующим соглашением.

Однако он сменил агента, обратившись к Пини Захави, и высказал новые требования к клубу. Лерой не готов согласиться на снижение зарплаты без значительного подписного бонуса и остался недоволен общими условиями контракта.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 06:41
Сами приучили в Баварии к очень большим ЗП игроков.
c3zkcvdmubgq
c3zkcvdmubgq
сегодня в 05:14
Этот ленивый пешеход и половину своей зряплаты не отрабатывает
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:42
Таких патриотов в клубе быть не должно...
Capral
Capral
сегодня в 01:20, ред.
Ну и пусть идёт себе лесом.В Баварии только этого и ждут.
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