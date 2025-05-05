Кейн: «Я очень горжусь тем, что выиграл свой первый трофей в „Баварии“»

Нападающий «Баварии» выступил перед болельщиками после того, как мюнхенский клуб выиграл Бундеслигу. «Баварцы» досрочно завоевали титул чемпионов Германии в 32-м туре. В возрасте 31 года Кейн впервые в своей карьере стал обладателем трофея.

Хочу выразить благодарность всем болельщикам за вашу поддержку как на домашних матчах, так и на выездных в течение всего сезона. Это было бы невозможно без вас. Я невероятно горд тем, что завоевал свой первый трофей здесь, в «Баварии». Давайте вместе насладимся этим достижением в течение следующих нескольких недель.