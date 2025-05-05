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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2024/2025

Кейн: «Я очень горжусь тем, что выиграл свой первый трофей в „Баварии“»

вчера, 23:21

Нападающий «Баварии» Харри Кейн выступил перед болельщиками после того, как мюнхенский клуб выиграл Бундеслигу. «Баварцы» досрочно завоевали титул чемпионов Германии в 32-м туре. В возрасте 31 года Кейн впервые в своей карьере стал обладателем трофея.

Хочу выразить благодарность всем болельщикам за вашу поддержку как на домашних матчах, так и на выездных в течение всего сезона. Это было бы невозможно без вас. Я невероятно горд тем, что завоевал свой первый трофей здесь, в «Баварии». Давайте вместе насладимся этим достижением в течение следующих нескольких недель.

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Все комментарии
m3p3kzgmqm5q
m3p3kzgmqm5q ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:12
Как он вспомнит то, о чём даже не подозревает?
6yzcarfc62yr
6yzcarfc62yr ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 02:06
Первый самый запоминающийся)
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:39
Харри можно было сказать и проще - "Я горжусь тем, что выиграл свой первый трофей"...)
Capral
Capral
вчера в 23:35
А про меня, даже не вспомнил. А ведь я больше всех болел за Баварию...
😭😭😭😭😭😭😭😭
протон
протон
вчера в 23:25
Теперь надеюсь наберет уверенности больше. Очень рад за него, но при всем уважении и симпатии к нему- сколько помню его важных матчей в "Тоттенхеме", "Баварии", сборной Англии, он никогда не решал их исходы, скорее напротив выглядел блекло. Финал "ЛЧ", оба финала "Евро", прошлогодний полуфинал с "Реалом" в шаге от финала, оба матча с "Интером" в этом году по сути провальные. Чтобы выйти на новый уровень, нужно прибавлять в этом компоненте, тем более если у него амбиции на "ЛЧ". Левандовски помню долгое время тоже страдал подобным, но со временем спрогрессировал в этом компоненте и окончально стал игроком мирового уровня.
Гость
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