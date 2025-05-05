Вендел, скорее всего, больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии здоровья полузащитника Вендела.
Скорее всего, в этом сезоне Вендел уже не сможет сыграть.
Вендел получил травму в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН».
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии здоровья полузащитника Вендела.
Скорее всего, в этом сезоне Вендел уже не сможет сыграть.
Вендел получил травму в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН».
Появился шанс проявить себя в деле у других.
Появился шанс проявить себя в деле у других.