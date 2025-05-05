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Вендел, скорее всего, больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы

вчера, 18:34

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии здоровья полузащитника Вендела.

Скорее всего, в этом сезоне Вендел уже не сможет сыграть.

Вендел получил травму в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:28
А кто то заметит потерю "бойца"?
Появился шанс проявить себя в деле у других.
Gotlib
Gotlib
вчера в 20:42
Если Зенит не сможет взять чемпионство, то у Семака будет хорошая отмазка.
nubom
nubom
вчера в 19:45
Это устроит всех. И в первую очередь Зенит…
adekvat
adekvat ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 18:48
Думаю наоборот, не знаю почему на нем все зациклились. Посмотрим следующие матчи.
протон
протон
вчера в 18:41
Травма игрока всегда плохо, здоровья ему. Но весной Вендел совсем не тот, что раньше. Как знать может это пойдет на пользу Зениту, скамейка не самая слабая у него.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:37
А вместе с ним не сыграет ставка Газпрома на бразилов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:35
Это потеря для Зенита...
drug01
drug01
вчера в 18:34
Это большая потеря для Зенита!
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