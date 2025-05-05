Дубль Гладышева помог «Динамо» в меньшинстве обыграть «Крылья Советов»

«Крылья Советов» уступили «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ (1:3).
Муми Нгамалё вывел гостей вперед на 2-й минуте. На 31-й минуте защитник «бело-голубых» Дмитрий Скопинцев отправил мяч в свои ворота. У «Динамо» на 49-й красную карточку получил Хорхе Карраскаль. Ярослав Гладышев вывел гостей вперед 55-й, а на 84-й минуте оформил дубль.
После этой игры «Крылья Советов» идут на 10-м месте (30 очков), «Динамо» расположилось на 5-й строчке (50 баллов).
Личка уже в отставке, но дело его живёт..)))
Получился этакий весёленький футбол, в стиле сегодняшнего Динамо.
В очередной раз забили 3 мяча и остаёмся самой результативной командой РПЛ, но есть одно отличие- обычно мы пропускаем, играя в большинстве, тогда как сегодня играли в меньшинстве и забивали при этом, причём дважды.
Есть кого поздравить сегодня.
Гусева- с позитивным тренерским почином;
а Ярика Гладышева- с голевым дублем в его 22-ой день рождения.
И ему самому приятно такое, ну и нам конечно..)
Из других весёлых событий- красная на ровном месте, которую схлопотал
Карраскаль, оставивший команду в меньшинстве на целый тайм и пропускающий
следующий матч (в условиях, когда нам играть почти некем из-за травм).
О дополнительном "веселье"- сегодня это самое "некем" усугубилось новыми
травмами, на сей раз Чавеса и Лаксальта, и пока неизвестно, что там с Бальбо, отсутствовавшим даже в заявке..
Однако. результат есть результат.
СораДников с победой.
Личка уже в отставке, но дело его живёт..)))
Получился этакий весёленький футбол, в стиле сегодняшнего Динамо.
В очередной раз забили 3 мяча и остаёмся самой результативной командой РПЛ, но есть одно отличие- обычно мы пропускаем, играя в большинстве, тогда как сегодня играли в меньшинстве и забивали при этом, причём дважды.
Есть кого поздравить сегодня.
Гусева- с позитивным тренерским почином;
а Ярика Гладышева- с голевым дублем в его 22-ой день рождения.
И ему самому приятно такое, ну и нам конечно..)
Из других весёлых событий- красная на ровном месте, которую схлопотал
Карраскаль, оставивший команду в меньшинстве на целый тайм и пропускающий
следующий матч (в условиях, когда нам играть почти некем из-за травм).
О дополнительном "веселье"- сегодня это самое "некем" усугубилось новыми
травмами, на сей раз Чавеса и Лаксальта, и пока неизвестно, что там с Бальбо, отсутствовавшим даже в заявке..
Однако. результат есть результат.
СораДников с победой.