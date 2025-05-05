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Дубль Гладышева помог «Динамо» в меньшинстве обыграть «Крылья Советов»

вчера, 20:32
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Крылья Советов» уступили «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ (1:3).

Муми Нгамалё вывел гостей вперед на 2-й минуте. На 31-й минуте защитник «бело-голубых» Дмитрий Скопинцев отправил мяч в свои ворота. У «Динамо» на 49-й красную карточку получил Хорхе Карраскаль. Ярослав Гладышев вывел гостей вперед 55-й, а на 84-й минуте оформил дубль.

После этой игры «Крылья Советов» идут на 10-м месте (30 очков), «Динамо» расположилось на 5-й строчке (50 баллов).

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Все комментарии
jsndwecjkff2
jsndwecjkff2
сегодня в 00:41
Динамо с победой, нужно еще спартак обыграть.
Capral
Capral ответ Kolymchanin (раскрыть)
вчера в 22:32
Настоящие Динамовцы, после бегства Гусева и Газзаева в ЦСКА, нарисовали плакат с гусем, и подписали:"Гусь продажный"!!! Вот это были настоящие Динамовцы...
Capral
Capral ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:28
Спасибо.
alexgurzan
alexgurzan ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:28
Уже поправили.
Kolymchanin
Kolymchanin
вчера в 22:20
Приятно увидеть своего динамовца у руля команДы. С почином Ролан! Ну и всех с побеДой Друзья!
Capral
Capral
вчера в 22:19, ред.
Админ.
Обратите пожалуйста внимание на комментарий, от сегодня 21:38
Спасибо.
skfumx8pukb5
skfumx8pukb5
вчера в 21:41
Динамо с Победой!!!!
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 21:27
Все четыре мяча забил Динамо. Скопинцев подарил один гол Крыльям чтобы не так горько было.)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:01
Не будем впадать в тонкости РПЛ.... и сегодняшнего матча), скажем так, сегодня эта песня и эти исполнители (фанера, в живую - не важно), завтра будет другая песня и другие исполнители... на свой манер, может и под фонограмму...)))
Динамо с победой, Крылья - с.... хорошим настроением!
cska1948
cska1948
вчера в 20:54
Особо хочу поздравить с успешным дебютом в роли главного тренера Ролана Гусева и пожелать ему успехов в дальнейшей работе!
баск
баск
вчера в 20:51
События этого матча, первого с Гусевым, можно озаглавить примерно так:
Личка уже в отставке, но дело его живёт..)))

Получился этакий весёленький футбол, в стиле сегодняшнего Динамо.
В очередной раз забили 3 мяча и остаёмся самой результативной командой РПЛ, но есть одно отличие- обычно мы пропускаем, играя в большинстве, тогда как сегодня играли в меньшинстве и забивали при этом, причём дважды.

Есть кого поздравить сегодня.
Гусева- с позитивным тренерским почином;
а Ярика Гладышева- с голевым дублем в его 22-ой день рождения.
И ему самому приятно такое, ну и нам конечно..)

Из других весёлых событий- красная на ровном месте, которую схлопотал
Карраскаль, оставивший команду в меньшинстве на целый тайм и пропускающий
следующий матч (в условиях, когда нам играть почти некем из-за травм).

О дополнительном "веселье"- сегодня это самое "некем" усугубилось новыми
травмами, на сей раз Чавеса и Лаксальта, и пока неизвестно, что там с Бальбо, отсутствовавшим даже в заявке..

Однако. результат есть результат.
СораДников с победой.
Ев17
Ев17
вчера в 20:50
а мне игра понравилась в меньшинстве, защищались с желанием, да ещё и контратаки шикарные
Gotlib
Gotlib ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 20:49
Не просто в гостях, а в день рождения КС. Ося сильно истерил и оказывал давление на судью. Видимо руководство обещало хорошие премиальные за победу в такой день.
drug01
drug01
вчера в 20:39
Динамо в гостях побеждает!!!!
протон
протон
вчера в 20:38
Гладышев просто разорвал Крылья. Перья разлетелись по всей Самаре)
Сп62
Сп62
вчера в 20:38
Как говорят в таком случае, победа одержана на классе. Динамовцев с яркой победой.
Capral
Capral
вчера в 20:38
    Dinamo
    Dinamo
    вчера в 20:35
    Ярик прям расцвёл, начал реализовывать процентов 20 своих моментов - успех!

    СораДников с побеДой!
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 20:34
    Ну точно поражения Динамо от Спартака это проклятие и порча, не более того, Спартак вон в меньшинстве чуть не проиграл последней команде лиги
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 20:34
    Динамо с победой,Гладышева с днем рождения!!!
    Гость
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