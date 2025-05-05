Дубль Гладышева помог «Динамо» в меньшинстве обыграть «Крылья Советов»

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вчера, 20:32

«Крылья Советов» уступили «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ (1:3).

Муми Нгамалё вывел гостей вперед на 2-й минуте. На 31-й минуте защитник «бело-голубых» Дмитрий Скопинцев отправил мяч в свои ворота. У «Динамо» на 49-й красную карточку получил Хорхе Карраскаль. Ярослав Гладышев вывел гостей вперед 55-й, а на 84-й минуте оформил дубль.

После этой игры «Крылья Советов» идут на 10-м месте (30 очков), «Динамо» расположилось на 5-й строчке (50 баллов).