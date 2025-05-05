«Милан» одержал волевую победу над «Дженоа»

«Милан» в гостях обыграл «Дженоа» (2:1) в матче 35-го тура Серии А.
Первый гол в игре на 61-й минуте забил нападающий «Дженоа» Витинья. На 76-й минуте Рафаэл Леау сравнял счёт. На 78-й минуте полузащитник «Дженоа» Мортен Френдруп отправил мяч в свои ворота.
«Милан» идёт на 9-м месте (57 очков), «Дженоа» занимает 13-е место (39 очков).
с любой ценой надо победит в финале Кубка Италии
чтоб не пропустит еврокубковый сезон.
Болонья достойный соперник.
и победа над Дженоа в психологическом плане важная. скоро Финал Кубка.
россонери должны подойти не только в хорошей физ.форме
но и в психологической.
удачи!
с любой ценой надо победит в финале Кубка Италии
чтоб не пропустит еврокубковый сезон.
Болонья достойный соперник.
и победа над Дженоа в психологическом плане важная. скоро Финал Кубка.
россонери должны подойти не только в хорошей физ.форме
но и в психологической.
удачи!