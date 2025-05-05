Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2024/2025

«Милан» одержал волевую победу над «Дженоа»

вчера, 23:43
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)1 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Милан» в гостях обыграл «Дженоа» (2:1) в матче 35-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 61-й минуте забил нападающий «Дженоа» Витинья. На 76-й минуте Рафаэл Леау сравнял счёт. На 78-й минуте полузащитник «Дженоа» Мортен Френдруп отправил мяч в свои ворота.

«Милан» идёт на 9-м месте (57 очков), «Дженоа» занимает 13-е место (39 очков).

Подписывайся в ВК
Все новости
Дубль Гладышева помог «Динамо» в меньшинстве обыграть «Крылья Советов»
Вчера, 20:32
«Атлетик» и «Реал Сосьедад» не забили голов в дерби Страны Басков
04 мая
«Болонья» избежала поражения в матче с «Ювентусом»
04 мая
«Лилль» и «Марсель» сыграли вничью в матче Лиги 1
04 мая
«Олимпиакос» обыграл ПАОК, Чалов и Оздоев приняли участие в матче
04 мая
«Родина» переиграла «Урал» в поединке Первой лиги
04 мая
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 05:37
По игре россонери заслуживали максимум ничью и то с натяжкой...
В первом тайме грифоны были куда интереснее и моменты были острее, во втором тайме даже счет открыли, но после этого игра разладилась и пропустили два непонятных гола из рикошетов
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:28
Дженоа проявила бойцовские качества, но...
Жаль парней, на ничью наиграли...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:27
с победой россонери!
ждём второй трофей!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:04
вот этот камбэк))) молодцы.
с любой ценой надо победит в финале Кубка Италии
чтоб не пропустит еврокубковый сезон.
Болонья достойный соперник.
и победа над Дженоа в психологическом плане важная. скоро Финал Кубка.
россонери должны подойти не только в хорошей физ.форме
но и в психологической.
удачи!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:04
Создали себе проблемы и потом мужественно преодолели))
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:55
Эх Милан , чуть пораньше бы начал делать такие волевые победы...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 