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Мэддисон повредил колено и рискует пропустить остаток сезона

вчера, 22:52

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон получил травму в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Будё-Глимт» (3:1).

По информации источника, на следующее утро после встречи стало очевидно, что травма оказалась более серьезной, чем ожидалось, что подтвердилось результатами рентгена.

Спортсмен проходит исследование повреждения связок колена, степень которого станет известна в течение следующих 48 часов. Мэддисон, скорее всего, не сможет сыграть в ответном полуфинале Лиги Европы, который состоится в Норвегии 8 мая, и, если «шпоры» выйдут в финал, он также пропустит этот матч.

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вчера в 22:53
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