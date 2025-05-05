Мэддисон повредил колено и рискует пропустить остаток сезона

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вчера, 22:52

Полузащитник «Тоттенхэма» получил травму в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Будё-Глимт» (3:1).

По информации источника, на следующее утро после встречи стало очевидно, что травма оказалась более серьезной, чем ожидалось, что подтвердилось результатами рентгена.

Спортсмен проходит исследование повреждения связок колена, степень которого станет известна в течение следующих 48 часов. Мэддисон, скорее всего, не сможет сыграть в ответном полуфинале Лиги Европы, который состоится в Норвегии 8 мая, и, если «шпоры» выйдут в финал, он также пропустит этот матч.