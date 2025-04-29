Энрике превратил ПСЖ в претендента на Лигу чемпионов. Уже оформили сенсацию

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сегодня, 12:58

Впереди новая проверка.

Уход Мбаппе пошёл на пользу

Расставание с Килианом Мбаппе было тяжелейшим шагом для парижан. Длительное время форвард был лицом проекта. Лидер французского гранда и лидер сборной Франции – на бумаге это была идеальная фигура для ПСЖ , чтобы вокруг него выстраивать команду. При этом подавляющий авторитет (особенно после продления контракта) и конфликты с Неймаром порождали деление на лагеря в раздевалке, не способствовали укреплению командного духа.

Главное – никому из тренеров не хватало авторитета, чтобы сделать Мбаппе одним из винтиков в его системе. Луис Энрике же этим авторитетом обладал. Он брал требл с «Барселоной», дважды становился чемпионом Испании, тренировал национальную команду. Достижений уже достаточно – а это ещё не заходила речь о карьере игрока.

Именно при Энрике наступила пора прощаться с Килианом – и время показало, что без элитного нападающего команда стала только лучше. Теперь чувствуется сплочённость и командный дух. Это сказывается и на результатах – но об этом будет сказано ниже.

Раскрыл Дембеле

Несмотря на всё вышесказанное, парижанам ещё было необходимо найти замену на позицию форварда. В распоряжении были Рандаль Коло Муани, Гонсалу Рамуш – при этом они не давали необходимого эффекта. Отмучившись первые полгода (на том отрезке и результаты, и содержание было не очень), Энрике очень хотел к себе в команду топ-новичка – но не на ту позицию, которая освободилась с уходом Мбаппе (подробнее о новичке ещё будет ниже). А на острие поставил Усмана Дембеле, который ранее играл на правом фланге атаки.

Данное решение – пожалуй, главное для испанского менеджера в этом сезоне. Команда качественно преобразилась в атаке. Усман ещё в конце декабря наладил дела с реализацией – гол «Лиону», дубль в ворота «Монако». А в 2025 году выдал настоящую серию. На отрезке с 17-го по 26-й тур футболист только раз оставался без забитых мячей – не смог отметиться с «Тулузой». В то же время Дембеле забил 13 мячей за девять игр чемпионата, в ЛЧ забивал «Манчестер Сити» и «Бресту», прибил «Штутгарт», а в четвертьфинале его гол позволил пройти «Ливерпуль».

Сейчас этот эффект сгладился, профильный вингер забивает реже – но ПСЖ уже адаптировался к этой формации, поэтому хуже не становится.

Получил ещё одного лидера под свой футбол

А вот, собственно, и неожиданный трансфер. Изначально логика состояла в том, чтобы заменить Килиана топ-вингером – на острие взяли Рамуша, Коло Муани. Оба были неплохи в предыдущих командах – кто-то бы обязательно раскрылся в Париже. И тогда оставалось взять кого-нибудь на фланг. На деле оба провалились, в то же время фланги казались укомплектованными — Дембеле основной выбор справа и его дублёр Кан-Ин Ли, слева раскрылся Баркола (особенно ярко играл осенью) и появился перспективный Дуэ. Необходимости в ещё одном топ-исполнителе на фланг просто не было.

Но парижане решили воспользоваться ситуацией в «Наполи» – и перехватили Хвичу Кварацхелию. В связи с действующим набором игроков относительно трансфера был определённый скепсис. Но и достоинства были. Хвича способен брать на себя инициативу, активно играет 1-в-1. Защитникам соперника придётся следить за его действиями, стягиваться в эту зону – и парижанам такой сценарий только на руку. Да, форварда у команды по-прежнему нет – но увеличилась вариативность. Усмана сделали ложной девяткой, на правом фланге чаще остальных играет Баркола, но также можно использовать Хвичу. Основная позиция для грузина – левая бровка. Но когда его перемещают направо, на этой позиции есть выбор между Баркола и Дуэ – оба дают необходимое качество.

ПСЖ считали карикатурой на топ-клуб – парижане это опровергли

Если парижан и можно причислять к семейству европейских грандов, то, грубо говоря, они в нём – приёмные. «Манчестер Сити» тоже недолюбливали за отсутствие истории и деньги шейхов – но Пеп заставил проект работать системно, в итоге пришли к треблу. А вот ПСЖ упорно не хотел отказываться превращать команду в диснейленд. Одни звёзды сменяли других, при этом не было ни командного духа, ни химии, ни, как следствие, характера.

За последние десять лет клуб с большими ресурсами только раз добирался до финала Лиги чемпионов, а в остальных случаях чаще всего останавливался в 1/8 или 1/4 финала. В этот период случились провалы с «Барселоной», МЮ , «Боруссией», множество вылетов от «Реала».

От такого клейма так просто не избавиться – так что, когда ПСЖ попал на сияющий «Ливерпуль», чуть больше верили в успех последних. При этом парижане показали намёк на коренные изменения. Команда не посыпалась перед топ-соперником дома – и доминировала по игре. Поражение в Париже, несмотря на игровое преимущество – болезненная пощёчина и тяжёлое испытание. Никто не ждал победы на «Энфилде» – тут стальной характер нужен. Но ПСЖ его показал – как раз Дембеле, ставший форвардом после ухода Мбаппе, забил и позволил перевести игру в серию пенальти, а там фортуна наконец улыбнулась французам.

«Астон Вилла» при Эмери – «тёмная лошадка» любого турнира. Вылет от них стал бы злой иронией над парижанами. Опять прошли на тоненького. По крайней мере в текущем сезоне ПСЖ – соперник, которого надо воспринимать всерьёз.

Бой с такой же неопытной командой – проверка на прочность

Работа Энрике на протяжении двух сезонов уже даёт плоды. Над командой перестают смеяться, ПСЖ стал более зрелым, проявился характер. Сейчас коллектив дошёл уже до полуфинала – и всерьёз рассчитывает на трофей – тем более «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал» уже вылетели. В то же время предстоящий соперник – испытание, которое открывает новую грань французского гранда.

На «Ливерпуль» ПСЖ всё же смотрел снизу вверх – при прочих равных у «красных» подавляющее преимущество в плане опыта. Может текущий состав и не брал ЛЧ , но её брал Клопп – и немец успел передать игрокам всё необходимое. А вот столкновение с «Арсеналом» – это битва двух неудачников. «Канониры» вернулись к борьбе за титул в АПЛ , но там тоже терпят насмешки – за два года, несмотря на огромные траты, так и не обошли «Манчестер Сити», а в момент слабости «горожан» уступили место молодому «Ливерпулю».

Про ЛЧ и говорить нечего – ПСЖ хотя бы в финале побывал за последнее 10-летие. «Канониры» на том же отрезке даже в ЛЕ не побеждали, хотя играли там пять сезонов к ряду. В то же время «Арсенал» – крепко сбитый коллектив, проверенный временем, без деструктивных конфликтов в раздевалке. В четвертьфинале лондонцы уже прошли «Реал». Неудача в чемпионате подстёгивает на успех в ЛЧ – Артете уже пора взять хоть какой-то трофей.