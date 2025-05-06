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Чавес и Лаксальт могут не сыграть в матче со «Спартаком»

сегодня, 00:49

Участие двух игроков «Динамо», Луиса Чавеса и Диего Лаксальта, в матче 28-го тура против «Спартака» находится под вопросом из-за травм, полученных во встрече 27-го тура с «Крыльями Советов» (3:1).

29-летний мексиканец страдает от повреждения голеностопного сустава, а 32-летний уругваец — от травмы приводящей мышцы. Степень серьезности этих повреждений и возможные сроки восстановления станут известны завтра после контрольного обследования.

Игра «Динамо» — «Спартак» в рамках 28-го тура РПЛ запланирована на 11 мая.

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Все комментарии
NbKA555
NbKA555
сегодня в 06:43
Здоровья!
ABir
ABir
сегодня в 05:42
Здоровья и выздоровления к следующим матчам.
v6gfpsd8uqku
v6gfpsd8uqku
сегодня в 01:50
Для Спартака это будет хорошая фора
Гость
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