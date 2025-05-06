Чавес и Лаксальт могут не сыграть в матче со «Спартаком»

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сегодня, 00:49

Участие двух игроков «Динамо», и , в матче 28-го тура против «Спартака» находится под вопросом из-за травм, полученных во встрече 27-го тура с «Крыльями Советов» (3:1).

29-летний мексиканец страдает от повреждения голеностопного сустава, а 32-летний уругваец — от травмы приводящей мышцы. Степень серьезности этих повреждений и возможные сроки восстановления станут известны завтра после контрольного обследования.