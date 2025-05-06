«Интер» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (6.05.2025)

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сегодня, 00:03

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Барселоны» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 2.3. Ничейный результат котируется по 3.9, а победа «Интера» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.7. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3 по 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 1.43.

Форма команд

«Интер» на данный момент является одной из сильнейших команд Европы, однако это не гарантирует команде проход в финал. В первом матче полуфинала была боевая ничья (3:3). В Итальянском Чемпионате команда идёт на втором месте, отставая от лидера — «Наполи» всего на три очка. Два последних матча «Интера» были завершены поражением от «Ромы» (0:1), и победой над «Вероной» (1:0).

«Барселона» является одним из претендентов на чемпионский титул в этом сезоне. Команда на сегодняшний день имеет превосходную форму и прекрасный состав. В Испанской Лиге «Барселона» занимает лидирующую позицию, имея отрыв от второго места – «Реал» Мадрида в четыре очка. Два последних матча «каталонцев» завершились победой в Кубке Испании над мадридским Реалом (3:2), и победой над «Вальядолидом» (2:1).

Информация для ставок

В шести последних матчах «Интер» выиграл всего раз

В пяти последних матчах «Барселона» не проигрывала

В 18 последних выездных матчах «Барселона» забивала

Прогноз

Данный матч обещает быть очень интересным, и насыщенным на голы, рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей в букмекерской конторе Мостбет.