«Манчестер Юнайтед» – «Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Атлетик», который состоится 8 мая 2025 года

«Манчестер Юнайтед»

Для «красных дьяволов» очень хорошо сложился поединок в Испании, ведь никто не ожидал такой крупной победы от гостей. Для «Манчестер Юнайтед» давно все закончено в чемпионате Англии, поэтому команде важно довести до общей победы стадию полуфинала и выйти в финал, откуда останется всего один шаг до трофея и места в Лиге чемпионов на следующий сезон, что очень мотивирует.

4 мая «Манчестер Юнайтед» проиграл на выезде «Брентфорду» (3:4), а первого числа в Лиге Европы обыграл «Атлетик» (3:0).

«Атлетик»

«Атлетик» полностью провалил первый матч с «Манчестер Юнайтед» и теперь реальных шансов отыграться в Англии очень мало. Гости параллельно ведут борьбу в чемпионате Испании за место топ-4, но все-таки попробуют хорошо начать поединок на выезде и если удастся забить гол, то возможны варианты продолжения этого интересного противостояния.

4 мая «Атлетик» сыграл вничью с «Реал» Сосьедад (0:0), а первого числа крупно проиграл домашний матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.05

Ничья – 3.55

Победит «Атлетик» – 3.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.88

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.92

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Атлетик» выиграл лишь один матч из десяти последних на выезде во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. Предполагаем, что матч будет результативным с обеих сторон, но победитель в нем определен не будет и соответственно в финал по сумме двух встреч выйдет «Манчестер Юнайтед».