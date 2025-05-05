«Манчестер Юнайтед» – «Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Атлетик», который состоится 8 мая 2025 года
«Манчестер Юнайтед»
Для «красных дьяволов» очень хорошо сложился поединок в Испании, ведь никто не ожидал такой крупной победы от гостей. Для «Манчестер Юнайтед» давно все закончено в чемпионате Англии, поэтому команде важно довести до общей победы стадию полуфинала и выйти в финал, откуда останется всего один шаг до трофея и места в Лиге чемпионов на следующий сезон, что очень мотивирует.
4 мая «Манчестер Юнайтед» проиграл на выезде «Брентфорду» (3:4), а первого числа в Лиге Европы обыграл «Атлетик» (3:0).
«Атлетик»
«Атлетик» полностью провалил первый матч с «Манчестер Юнайтед» и теперь реальных шансов отыграться в Англии очень мало. Гости параллельно ведут борьбу в чемпионате Испании за место топ-4, но все-таки попробуют хорошо начать поединок на выезде и если удастся забить гол, то возможны варианты продолжения этого интересного противостояния.
4 мая «Атлетик» сыграл вничью с «Реал» Сосьедад (0:0), а первого числа крупно проиграл домашний матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.05
- Ничья – 3.55
- Победит «Атлетик» – 3.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.88
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.92
Статистика
- Четыре из шести последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Атлетик» выиграл лишь один матч из десяти последних на выезде во всех турнирах
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. Предполагаем, что матч будет результативным с обеих сторон, но победитель в нем определен не будет и соответственно в финал по сумме двух встреч выйдет «Манчестер Юнайтед».