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«Челси» хочет подписать новый контракт с Кайседо

вчера, 22:02

В «Челси» высоко ценят полузащитника Мойсеса Кайседо.

Лондонский клуб этим летом хочет предложить новый улучшенный контракт эквадорцу. «Синие» считают Кайседо одним из лучших полузащитников в мире.

Текущее соглашение футболиста рассчитано до лета 2031 года.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 05:05
Мареска, сам не знает чего хочет, он итальянская версия «Незнайки на Луне»😁
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:22
Ну в ЛЧ тоже надо выйти ещё, оставшиеся три матча как раз решающие, два из трёх с прямыми конкурентами за выход в ЛЧ. По хорошему надо брать в каждом по три очка, но я лично сомневаюсь в этом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
вчера в 23:46
Кайседо лучший игрок Челси.
и заслужил увеличения з\п за счет выхода в Лигу чемпионов)))
без ЛЧ к Челси сильные опытные игроки не подтянутся.
а Мареска как раз хочет в летнее ТО подписания игроков с опытом побед в ЛЧ.
протон
протон
вчера в 23:17
Вообще интересно. При Поче игроки атаки здорово прибавили, при Мареске - полузащита. Ждем нового тренера который защитников натаскает?
Кайседо конечно бистяра, лучший опорник лиги на изи, за сотку считай за спасибо урвали. а если и лавия в форме - то трио лфк это топ..
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:42
Увеличения ЗП или срока контракта?!)))
7a5cdmwxhd8u
7a5cdmwxhd8u
вчера в 22:25
Игрока ценят и уважают за игру!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:21
Кайседо отлично играет, плюс всегда стабилен и без травм. Но контракт на 6 лет ещё, и ЗП 150 тысяч, заслуживает по сути увеличения конечно.
Гость
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