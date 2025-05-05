«Челси» хочет подписать новый контракт с Кайседо

В «Челси» высоко ценят полузащитника Мойсеса Кайседо.
Лондонский клуб этим летом хочет предложить новый улучшенный контракт эквадорцу. «Синие» считают Кайседо одним из лучших полузащитников в мире.
Текущее соглашение футболиста рассчитано до лета 2031 года.
Кайседо конечно бистяра, лучший опорник лиги на изи, за сотку считай за спасибо урвали. а если и лавия в форме - то трио лфк это топ..
Кайседо конечно бистяра, лучший опорник лиги на изи, за сотку считай за спасибо урвали. а если и лавия в форме - то трио лфк это топ..
и заслужил увеличения з\п за счет выхода в Лигу чемпионов)))
без ЛЧ к Челси сильные опытные игроки не подтянутся.
а Мареска как раз хочет в летнее ТО подписания игроков с опытом побед в ЛЧ.
и заслужил увеличения з\п за счет выхода в Лигу чемпионов)))
без ЛЧ к Челси сильные опытные игроки не подтянутся.
а Мареска как раз хочет в летнее ТО подписания игроков с опытом побед в ЛЧ.