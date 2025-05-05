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37-летний Педро продлит контракт с «Лацио»

вчера, 23:17

«Лацио» хочет сохранить в своём составе нападающего Педро.

По данным источника, в ближайшее время римский клуб проведёт встречу с представителями футболиста. «Лацио» хочет заключить с Педро новую сделку до лета 2026 года.

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Все комментарии
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сегодня в 05:51
Педро просто молодец, удачи ему в продолжении карьеры
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:06
Педро долгожитель однако! Приносит пользу вот и продляют
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:36
это будет 3 продление на год)))
клуб какой то осторожный.
дай уже контракт на пару лет за все его заслуги перед клубом.
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