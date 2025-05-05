37-летний Педро продлит контракт с «Лацио»

«Лацио» хочет сохранить в своём составе нападающего Педро.
По данным источника, в ближайшее время римский клуб проведёт встречу с представителями футболиста. «Лацио» хочет заключить с Педро новую сделку до лета 2026 года.
«Лацио» хочет сохранить в своём составе нападающего Педро.
По данным источника, в ближайшее время римский клуб проведёт встречу с представителями футболиста. «Лацио» хочет заключить с Педро новую сделку до лета 2026 года.
клуб какой то осторожный.
дай уже контракт на пару лет за все его заслуги перед клубом.
клуб какой то осторожный.
дай уже контракт на пару лет за все его заслуги перед клубом.