37-летний Педро продлит контракт с «Лацио»

1746476273

вчера, 23:17

«Лацио» хочет сохранить в своём составе нападающего .

По данным источника, в ближайшее время римский клуб проведёт встречу с представителями футболиста. «Лацио» хочет заключить с Педро новую сделку до лета 2026 года.