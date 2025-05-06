«Марсель» ведёт переговоры с полузащитником «Лилля»

«Марсель» активно обсуждает возможность подписания контракта с полузащитником «Лилля» Анхелем Гомесом на фоне слухов о его потенциальном переходе в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
«Провансальцы» проявляют интерес к 24-летнему футболисту, который станет свободным агентом этим летом. После того как стало известно, что Гомес не собирается продлевать соглашение с «Лиллем», он утратил место в основном составе.
Ранее его связывали с МЮ, «Ливерпулем» и «Арсеналом», но теперь «Марсель» опередил команды из АПЛ.