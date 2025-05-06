«Марсель» ведёт переговоры с полузащитником «Лилля»

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сегодня, 00:13

«Марсель» активно обсуждает возможность подписания контракта с полузащитником «Лилля» Анхелем Гомесом на фоне слухов о его потенциальном переходе в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

«Провансальцы» проявляют интерес к 24-летнему футболисту, который станет свободным агентом этим летом. После того как стало известно, что Гомес не собирается продлевать соглашение с «Лиллем», он утратил место в основном составе.