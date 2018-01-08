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Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим игроком клуба в первой части сезона

сегодня, 11:32

Болельщики «Уфы» подвели итоги первой части сезона, определив лучших игроков команды на данном отрезке кампании.

В результате голосования первое место досталось голкиперу уфимцев Александру Беленову (44.4% голосов). Вратарь обошел в опросе форварда Сильвестра Игбуна (31.7%) и хавбека Дмитрия Стоцкого (17.6%).

Все трое были также признаны лучшими игроками клуба на своих позициях. Звание лучшего защитника команды досталось Бояну Йокичу.

«Уфа» уже строит планы на то, как выступить во второй части сезона еще успешнее: клуб намерен усилиться 17-летним форвардом «Тараза» Еркебуланом Сейдахметом - «казахстанским Месси».

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Все комментарии
mat73
mat73
сегодня в 14:11
Даешь Уфу в УЕФУ!
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 13:25
Всё по праву.
drug01
drug01
сегодня в 12:00
Верное мнение
ermak6448
ermak6448
сегодня в 11:42
Приятная новость
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:37
Хорошо Семак работает,неспеша строит команду.Через пару лет Уфа будет подбираться близко к пятерке лидеров.
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