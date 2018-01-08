Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим игроком клуба в первой части сезона

Болельщики «Уфы» подвели итоги первой части сезона, определив лучших игроков команды на данном отрезке кампании.

В результате голосования первое место досталось голкиперу уфимцев Александру Беленову (44.4% голосов). Вратарь обошел в опросе форварда Сильвестра Игбуна (31.7%) и хавбека Дмитрия Стоцкого (17.6%).

Все трое были также признаны лучшими игроками клуба на своих позициях. Звание лучшего защитника команды досталось Бояну Йокичу.

«Уфа» уже строит планы на то, как выступить во второй части сезона еще успешнее: клуб намерен усилиться 17-летним форвардом «Тараза» Еркебуланом Сейдахметом - «казахстанским Месси».