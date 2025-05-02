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Болельщики «Ливерпуля» вызвали подземные толчки на чемпионском матче

вчера, 17:59
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Болельщики «Ливерпуля» вызвали серию толчков, празднуя победу над «Тоттенхэмом», которая обеспечила мерсисайдцам титул чемпионов Англии. Об этом сообщает источник со ссылкой на исследователей из местного университета.

Толчки достигали 1,74 балла по шкале Рихтера, когда фанаты праздновали гол, забитый полузащитником Алексисом МакАллистером.

Исследователи из Ливерпульского университета посетили игру, чтобы провести измерения. С помощью оборудования, которое используется для мониторинга землетрясений, учёные увидели, что 60 145 зрителей сгенерировали сейсмическую активность, отреагировав на пять забитых мячей «красных».

Празднование гола нападающего Мохамеда Салаха вызвало показатель 1,6, автогол защитника Дестини Удоджи — 1,35, а точный удар форварда Коди Гакпо — 1,03.

Мяч вингера Луиса Диаса вызвал более сдержанную реакцию (0,64), возможно, потому, что изначально здесь был зафиксирован офсайд, но VAR в итоге отменил решение.

Исследование было проведено докторами Антуаном Септье, Фарназом Камранзадом и профессором Беном Эдвардсом.

Камранзад:

Это были небольшие толчки, не настолько сильные, чтобы их можно было почувствовать на трибунах, но достаточно мощные, чтобы оставить четкий и неизгладимый след на «Энфилде».

Эдвардс:

Подобно природным сейсмическим явлениям, эти голы вызвали всплески сотрясения, спровоцированные страстью болельщиков «Ливерпуля». Их энтузиазм был буквально достаточно мощным, чтобы сдвинуть Землю.

Септье:

Я надеюсь, что демонстрация этих данных вызовет инновационные идеи для потенциального применения, возможно, даже для улучшения впечатления от стадиона.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:41
эй, поаккуратней там ! )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:01
лишь бы не разбудили трон Артура )
а так да, болельщики Ливерпуля сейсмически активные.
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:25
Ого, сейсмически активные болельщики!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:02
Вот это градус боления!!! Измерять надо по шкале Рихтера! Молодцы болелы!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:01
Аккуратнее, Британия итак еле плавает, потонет ещё после очередного титула
rkgsmz7rpf3k
rkgsmz7rpf3k
вчера в 18:01
У нас на Камчатке всё равно мощнее болеют
Гость
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