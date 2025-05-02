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вчера, 17:59

Болельщики «Ливерпуля» вызвали серию толчков, празднуя победу над «Тоттенхэмом», которая обеспечила мерсисайдцам титул чемпионов Англии. Об этом сообщает источник со ссылкой на исследователей из местного университета.

Толчки достигали 1,74 балла по шкале Рихтера, когда фанаты праздновали гол, забитый полузащитником .

Исследователи из Ливерпульского университета посетили игру, чтобы провести измерения. С помощью оборудования, которое используется для мониторинга землетрясений, учёные увидели, что 60 145 зрителей сгенерировали сейсмическую активность, отреагировав на пять забитых мячей «красных».

Празднование гола нападающего вызвало показатель 1,6, автогол защитника — 1,35, а точный удар форварда — 1,03.

Мяч вингера вызвал более сдержанную реакцию (0,64), возможно, потому, что изначально здесь был зафиксирован офсайд, но VAR в итоге отменил решение.

Исследование было проведено докторами Антуаном Септье, Фарназом Камранзадом и профессором Беном Эдвардсом.

Камранзад:

Это были небольшие толчки, не настолько сильные, чтобы их можно было почувствовать на трибунах, но достаточно мощные, чтобы оставить четкий и неизгладимый след на «Энфилде».

Эдвардс:

Подобно природным сейсмическим явлениям, эти голы вызвали всплески сотрясения, спровоцированные страстью болельщиков «Ливерпуля». Их энтузиазм был буквально достаточно мощным, чтобы сдвинуть Землю.

Септье: