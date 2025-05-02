«Вальядолид» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (3.05.2025)

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сегодня, 21:03

Ставки букмекеров

Гости является фаворитом в этой встрече и поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мостбет можно по коэффициенту 1.16. В то время на победу «Вальядолида» коэффициент составляет 16. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 9.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3.5 мячей стоит 1.62. Поставить на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.35. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Вальядолид» на данный момент находится не в самой лучшей форме. Он является главным фаворитом на вылет из чемпионата Испании. Сейчас команда располагается на 20 месте, заработав 16 очков для того, чтобы выбраться из зоны вылета ей необходимо ещё 18 баллов. Два последних матче завершились поражениями от «Осасуны» (2:3), и «Бетиса» (1:5).

«Барселона» находится в прекрасной форме, она является лидером сезона, с 76 очками, и отрывом от второго места в четыре очка. Команда сражается за выход в финал Лиги Чемпионов с «Интером», первый матч закончился со счётом (3:3). Так же «Барселона» является обладателем Кубка Испании, обыграв «Реал» Мадрид (3:2). Два последних матча «Барселоны» в Ла Лиге завершились победами над «Сельтой» (4:3), и «Мальоркой» (1:0).

Информация для ставок

«Вальядолид» не выигрывает на протяжении 14 матчей

Последние семь матчей «Вальядолида» закончились поражениями

«Барселона» проиграла всего раз за 29 матчей

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, и насыщенным на голы. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Мостбет.