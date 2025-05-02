Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (3.05.2025)

вчера, 23:49
Боруссия Дортмунд

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.32. Победа «Вольфсбурга» оценивается за 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle 1.34 6.22 7.70
Pari 1.32 6.30 8.50

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд находится в не самой лучшей форме и терпит неудачи в разных турнирах. В Бундеслиге команда находится в зоне еврокубков, и занимает шестое место с 48 очками. От лидера сезона ее отделяют 27 баллов. Две последние встречи «Боруссии» Д закончились победами над «Боруссией» М (3:2), и «Хоффенхаймом» (3:2).

«Вольфсбург» расположился в нижней части таблицы, и занимает 12 строчку с 39 заработанными баллами. От зоны еврокубков его отделяют девять очков, а от зоны вылета 13. Команда вылетела из Кубка Германии в 1/4 от «РБ Лейпцига» (0:1). Два последних матча «Вольфсбурга» завершились ничьёй с «Майнцом» (2:2), и поражением от «Фрайбурга» (0:1)

Информация для ставок

  • «Вольфсбург» не выигрывает на протяжении семи матчей
  • «Боруссия» Д, выиграла три матча подряд
  • Последние семь матчей у «Боруссии» Д, закончились с тоталом больше 3 мячей

Прогноз

Учитывая статистику обеих команд, предлагаем обратить внимание на вариант тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.44 1.33 2.78 1.47
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 