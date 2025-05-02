«Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (3.05.2025)

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вчера, 23:49

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.32. Победа «Вольфсбурга» оценивается за 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд находится в не самой лучшей форме и терпит неудачи в разных турнирах. В Бундеслиге команда находится в зоне еврокубков, и занимает шестое место с 48 очками. От лидера сезона ее отделяют 27 баллов. Две последние встречи «Боруссии» Д закончились победами над «Боруссией» М (3:2), и «Хоффенхаймом» (3:2).

«Вольфсбург» расположился в нижней части таблицы, и занимает 12 строчку с 39 заработанными баллами. От зоны еврокубков его отделяют девять очков, а от зоны вылета 13. Команда вылетела из Кубка Германии в 1/4 от «РБ Лейпцига» (0:1). Два последних матча «Вольфсбурга» завершились ничьёй с «Майнцом» (2:2), и поражением от «Фрайбурга» (0:1)

Информация для ставок

«Вольфсбург» не выигрывает на протяжении семи матчей

«Боруссия» Д, выиграла три матча подряд

Последние семь матчей у «Боруссии» Д, закончились с тоталом больше 3 мячей

Прогноз

Учитывая статистику обеих команд, предлагаем обратить внимание на вариант тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.