Топ-форвард решил покинуть «Реал». Слишком долго оставался в тени, заслуживает большего

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вчера, 22:30

Зимой за ним приходил Пеп.

В паре бразильцев больше внимания всегда получал Винисиус

Вини и Родриго пришли в «Реал» с разницей в год и пошли примерно по одинаковому пути. Обоих заприметили в юном возрасте в Бразилии и заранее решили вопрос с переходом. Оба через «Кастилью» добрались до основного состава и в итоге стали лидерами основы. Только вот Винисиус изначально притягивал к себе больше внимания. Ещё в момент, когда не было ни Мбаппе, ни Беллингема, именно Вини был самой заметной фигурой. Родриго же оставался в тени.

Из сезона в сезон ничего не меняется. Винисиус стал главной звездой мадридцев. Когда состав команды пополнил Джуд Беллингем, они вдвоём были заметны в атаке – и оба претендовали на «Золотой мяч» в 2024 году, тогда как на Родриго ложилась черновая работа. То же самое можно сказать о текущем сезоне.

С появлением Мбаппе стало только хуже – и для игрока, и для команды

Опять же, давно укоренилась иерархия, в которой Вини – первая скрипка, а Родриго по большей части таскает рояль. Поэтому, когда «Реал» покинул Бензема и пришёл молодой Беллингем, ситуация никак не поменялась. Англичанин с первых же матчей перехватил всё внимание на себя, он быстро стал лидером «сливочных», оставшихся без лидера на острие. Во второй части сезона-23/24 именно Вини перехватил инициативу.

А летом к ним добавился ещё и Килиан Мбаппе. Уже тогда были серьёзные опасения. Килиан сложился как элитный исполнитель, чемпион мира, лидер сборной Франции и ПСЖ . В то же время игроков с таким менталитетом «Реалу» хватает – тут авторитет придётся заслужить. Может, даже бороться. Неудивительно, что игра «Реала» потеряла привычные очертания и эффективность. Нет чёткого распределения ролей, при этом никто не хочет уступать мяч и тем более отрабатывать в обороне.

Среди трёх эгоистов для Родриго в атакующих взаимодействиях стало ещё меньше места. Бразилец был согласен на статус незаметного героя для мадридцев – при условии, что в решающий момент у него будет возможность взять инициативу на себя, помочь команде. Теперь таких возможностей всё меньше (отсюда, в частности, постоянные поражения в класико).

Поворотным для вингера моментом стал «Золотой мяч»-2024. Родриго был разочарован тем, что его даже не номинировали на самую престижную награду. С того момента он всерьёз задумался об уходе.

Потеря Родриго не так заметна, но она скажется на игре

Мбаппе, Беллингем, Винисиус – это малая часть команды. Летом к ним добавится Трент, поговаривают о переходе Вирца – среди футболистов с мировым именем Родриго ещё больше сольётся с местностью. Одним футболистом больше, одним футболистом меньше – его отсутствие в заявке не будет бросаться в глаза.

Пока команды не выйдут на поле. В прошлом сезоне в игре был хрупкий баланс. Беллингем – вездесущий полузащитник, который помогает в продвижении и берёт на себя завершение. Винисиус – одна из главных опций «сливочных» в атаке. И Родриго, который самоотверженно работает как с мячом, так и без мяча.

Мбаппе этот баланс нарушил. Килиан – лидер атаки, с которым придётся считаться, у Джуда просела статистика, он стал больше подключаться к атакам. Вот и дисбаланс между атакующими и оборонительными действиями. Родриго хоть как-то связывал эти две фазы игры – а без него просто не останется в хорошем смысле «чернорабочих». Все захотят играть на рояле, но таскать его никто не возьмётся. Если сейчас «сливочные» страдают, представьте, насколько станет хуже без Родриго в следующем сезоне.

Всё зависит от преемника Анчелотти

Бразилец ещё не принял окончательного решения, при этом более предпочтительным считает вариант с уходом. Решающую роль в этом вопросе сыграет позиция тренера. В этом плане ситуация ещё более непонятна.

Анчелотти ценил Родриго, хоть первой скрипкой и считался Вини. У вингера было достаточно игрового времени, как-то соблюдался баланс. Но эпоха итальянца в клубе подходит к концу. Он провернул перестройку, обновил костяк команды, а теперь не справляется с новыми проблемами, которые появились в коллективе. Решать их лучше с новым тренером – и преемник «папы Карло» тоже успел подрасти.

Хаби Алонсо немаленький период провёл в «Байере». Показал эффективность в разных составляющих – когда надо было спасаться от кризиса, когда команда неожиданно вступила в чемпионскую гонку. И когда после титула пришла пора показать стабильность. Да, теперь мюнхенцев всё же пропустили в лидеры чемпионата – с другой стороны, разница в ресурсах слишком очевидна, а Хаби при этом не позволил леверкузенцам развалиться.

Скорее всего именно Алонсо придётся решать вопрос с Родриго. Тут дополнительные вводные: решится ли Хаби вступать в конфликт со звёздами, чтобы увеличить влияние Родриго на игру, придёт ли летом Вирц, захочет ли вообще отстаивать бразильца?

Заслужил проект, в котором будет среди лидеров. На игроков с его функционалом большой спрос

Для Родриго слишком много непоняток, если выбирать вариант остаться в клубе. И ведь не сказать, что у вингера нет вариантов. На него высокий спрос, зимой его хотел видеть в своей команде даже Гвардиола! Потому что сейчас тренд на форвардов-универсалов. Взять того же Холанда – он провёл шикарный первый год, но на дистанции нескольких сезонов так и не стал органической частью «Ман Сити» Пепа. А результативность со временем снизилась. В то же время Хулиан Альварес в тени того же Эрлинга недополучал внимания, был вынужден играть на разных позициях – приносил результат, но был не ведущим игроком, а скорее заплаткой для дыр в составе. Его быстро подобрал «Атлетико» – и теперь аргентинец делает погоду в Мадриде.

Бразилец тоже это заслужил. Сообщается, что футболист входит в шорт-лист сразу нескольких европейских грандов – так что летом мы можем увидеть топ-сделку.