Правительство готово поддержать запрет проведения матчей АПЛ за рубежом

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вчера, 23:23

По информации источника, правительство готово поддержать планы по добавлению положений в законопроект об управлении футболом, которые не позволят Английской Премьер-Лиге и Английской футбольной лиге проводить матчи за рубежом.

Группы болельщиков обеспокоены тем, что клубы попытаются извлечь выгоду из своей популярности в мире, перенося игры за границу.

Председатель Ливерпуля Том Вернер заявил Financial Times в прошлом году об идее проведения матчей АПЛ в Нью-Йорке, Токио, Лос-Анджелесе, Эр-Рияде и Рио-де-Жанейро.

Законопроект о создании независимого футбольного регулятора прошёл второе чтение в палате общин на этой неделе, но, скорее всего, будут добавлены поправки. The Guardian сообщает, что некоторые депутаты обеспокоены тем, что существующий пункт в законопроекте, в котором говорится, что клубы должны запрашивать разрешение регулятора «на перенос домашних игр в другое место», недостаточно надёжен, и есть планы представить поправку на стадии комитета, которая явно исключает проведение матча за границей.

Хотя правительство не планирует вносить поправку, отмечается, что многочисленные источники подтвердили, что оно с пониманием относится к этому принципу и выступает против переноса английских матчей за границу. Министры могут поддержать поправку, предложить изменения или выступить против неё в зависимости от формулировки.

Исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс заявил прошлым летом, что у него «нет планов» проводить матчи за рубежом, и что этот вопрос официально не обсуждался с 2008 года, когда планы по проведению «международного раунда» — так называемой 39-й игры — были отменены после негативной реакции фанатов и противодействия ФИФА . Однако политика АПЛ определяется её членами, и если 14 клубов захотят играть за границей, исполнительный орган не сможет им помешать.