Фернандеш — журналисту после матча с «Атлетиком»: «Вы знаете правила?»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» ответил испанскому журналисту после матча 1/2 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (3:0), который сказал, что защитник команды из Бильбао не должен был получать красную карточку.

На 32-й минуте защитник МЮ прострелил во вратарскую. До мяча попытался дотянуться Расмус Хёйлунд, однако Вивиан не дал ему этого сделать, придержав датчанина. Сначала главный арбитр Эспен Эскос не зафиксировал нарушение правил, однако после консультации с VAR и личного просмотра эпизода назначил пенальти, а также удалил игрока хозяев поля.

У Фернандеша и журналиста состоялся диалог следующего содержания:

Журналист: Добрый вечер. Как вы думаете, мог ли судья навредить «Атлетику»?

Фернандеш: Как вы думаете, это был не пенальти?

Журналист: Я думаю, что это мог быть пенальти, но нет, это не была красная карточка.

Фернандеш: Почему это не была красная карточка? Вы знаете правила?

Журналист: Да, я их знаю.

Фернандеш: Если он попытается отобрать мяч ногами, это жёлтая карточка. Если он толкнёт его или сделает это руками, это должна быть красная карточка.

Журналист: Также было нарушение в центре поля и рука от Гарначо. Что вы думаете?

Фернандеш: Я этого не видел, но я думаю, что был также пенальти на Гарначо. Говоря о судьях, я думаю, что это обычное дело в Испании и Португалии, но я живу в Англии, и моё мнение давно изменилось, я не собираюсь этого делать.

Судьи такие же, как мы, они совершают ошибки, но я не думаю, что он совершил ошибку сегодня.