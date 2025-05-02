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Фернандеш — журналисту после матча с «Атлетиком»: «Вы знаете правила?»

вчера, 20:57
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил испанскому журналисту после матча 1/2 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (3:0), который сказал, что защитник команды из Бильбао Дани Вивиан не должен был получать красную карточку.

На 32-й минуте защитник МЮ Нуссаир Мазрауи прострелил во вратарскую. До мяча попытался дотянуться Расмус Хёйлунд, однако Вивиан не дал ему этого сделать, придержав датчанина. Сначала главный арбитр Эспен Эскос не зафиксировал нарушение правил, однако после консультации с VAR и личного просмотра эпизода назначил пенальти, а также удалил игрока хозяев поля.

У Фернандеша и журналиста состоялся диалог следующего содержания:

Журналист: Добрый вечер. Как вы думаете, мог ли судья навредить «Атлетику»?

Фернандеш: Как вы думаете, это был не пенальти?

Журналист: Я думаю, что это мог быть пенальти, но нет, это не была красная карточка.

Фернандеш: Почему это не была красная карточка? Вы знаете правила?

Журналист: Да, я их знаю.

Фернандеш: Если он попытается отобрать мяч ногами, это жёлтая карточка. Если он толкнёт его или сделает это руками, это должна быть красная карточка.

Журналист: Также было нарушение в центре поля и рука от Гарначо. Что вы думаете?

Фернандеш: Я этого не видел, но я думаю, что был также пенальти на Гарначо. Говоря о судьях, я думаю, что это обычное дело в Испании и Португалии, но я живу в Англии, и моё мнение давно изменилось, я не собираюсь этого делать.

Судьи такие же, как мы, они совершают ошибки, но я не думаю, что он совершил ошибку сегодня.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:32
Какой дерзкий журналюга попался 😃😀🙃
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:45
Очень спорное удаление.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 21:38
С точки зрения правил, если арбитр посчитал это лишение явной возможности забить, то да здесь 100% красная. Другой вопрос, что мяч не факт, что был под контролем Хёйлунда. Вот если он бы у него в ногах был и случилось тоже самое, тогда споров бы не могло быть вообще.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:01
журналисту проигрывать надо уметь.
а Бруно молодец.
наверно, единственный игрок МЮ сейчас чей класс не вызывает сомнений.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:00
    Гость
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