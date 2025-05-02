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Думфрис — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

вчера, 12:36
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Защитник «Интера» Дензел Думфрис признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Футболист оформил дубль и сделал голевую передачу в первом матче 1/2 финала с «Барселоной» (3:3).

На награду также претендовал полузащитник ПСЖ Витинья.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 07:52
И на его улице бывает праздник
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:14
Заслуженно. Сейчас нападающие и полузащитники не забивают 2+1, а здесь крайний защитник!
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 16:48
Ямаль показывал волшебство, которое не видел наверное со времён Роналдиньо, через него шла игра Барсы, вернул интригу, мог забить второго красавца, но при этом даже не был в претендентах на игрока недели?!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:28
В портоколе на игроков барсы записано 2 гола, один по центру, второй с другого фланга, так при чем же тут Думфрис?))
nikolah
nikolah ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:04
Почему худшим то?
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:00
Ну, он латераль. Если Ямаль разрывал Димарко на правом фланге атаки, то, что сделал на другом фланге Рафинья. Да была скидка головой при втором голе Барсы, но индивидуально он там ничего и не сделал.
nikolah
nikolah ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:59
Никто там ничего не смотрел, если пишут, что Думфрис плохо в обороне играл, я лично не помню ни одного толкового момента с его фланга, с правого да, там Димарко давал себя обыгрывать каждый раз, но Дензел, что в атаке был абсолютно безупречен, что в дефе по скорости не уступал малолетним бегункам
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:02
Заслуженно. Теперь длма твкже сыграть)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:53
Интер по моему пропустил 3 гола.
Дензел не при деле то ли? ))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 14:35
А что там было, что за перфоманс? Ну терял мяч раз за разом, спотыкаясь в защитников и бил мимо ворот
Agamaga005
Agamaga005 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:34
Барселона всех делает лучше!)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:34
Это кто это его сделал худшим защитником, не припомню?)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 14:31
Три касания? а матч смотрели точно?
Ямаль провалил игру и на месио командного результата положил свои простенькие финты, отметившись случайным попаданием при полном попустительстве дедушки Мхитаряна и его коллеги.
Голы Интера шикарны, все четыре, из которых лишь один командный, вот над чем стоит задуматься, нахваливая Ямаля.
То что будет в Милане будет в Милане,поживем увидим
Брулин
Брулин
вчера в 14:28
С Бальде у него времени не будет выше центрального круга подниматься;)
dtcqaxs8j9nr
dtcqaxs8j9nr
вчера в 14:26
Вполне заслуженно, особенно если учесть что он защитник
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 14:23
Что значит голы Интера чистое везение? Если у Интера стандарты это одно из самых главных оружий. Да и первый гол - быстрая атака. Такие у Интера до совершенства отработаны.
Dima salev
Dima salev
вчера в 13:51, ред.
Три касания и ты лучший игрок . А по сравнения то что делало Ямаль, Думфрис школьник а Ямаль Академик.
И ещё заслуга Ямала в том что при счёте 0-2 Месси и Роналду бросили играть, гол Ямаль вернул надежду игрокам. Голы интера чистый везения.
Рубин также выграл Барселоны Пепа 2-1.
Но в миллане игра будет до гола кто первый забьёт тот победить .
зигзаг
зигзаг
вчера в 13:32
Где матч в записи есть Барса Интер кто знает
Вещий
Вещий
вчера в 13:26
По впечатлениям от футбола должен Ямаль, по статистике Думфрис, но такого перформанса как у Ямаля на мой субъективный взгляд, ни какая статистика не должна быть определяющей....
drug01
drug01
вчера в 13:10
Если так решили пусть так будет?
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:09
Другого я и не ожидал! Заслужил в этой игре
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:50
Другого мнения и быть не могло!!))
Но это только первый матч ...
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:41
Заслужил, без преувеличения!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:39
худший защитник стал лучшим игроком недели лиги чемпионов))
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