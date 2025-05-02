Думфрис — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Защитник «Интера» Дензел Думфрис признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Футболист оформил дубль и сделал голевую передачу в первом матче 1/2 финала с «Барселоной» (3:3).
На награду также претендовал полузащитник ПСЖ Витинья.
Защитник «Интера» Дензел Думфрис признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Футболист оформил дубль и сделал голевую передачу в первом матче 1/2 финала с «Барселоной» (3:3).
На награду также претендовал полузащитник ПСЖ Витинья.
И ещё заслуга Ямала в том что при счёте 0-2 Месси и Роналду бросили играть, гол Ямаль вернул надежду игрокам. Голы интера чистый везения.
Рубин также выграл Барселоны Пепа 2-1.
Но в миллане игра будет до гола кто первый забьёт тот победить .
И ещё заслуга Ямала в том что при счёте 0-2 Месси и Роналду бросили играть, гол Ямаль вернул надежду игрокам. Голы интера чистый везения.
Рубин также выграл Барселоны Пепа 2-1.
Но в миллане игра будет до гола кто первый забьёт тот победить .
Ямаль провалил игру и на месио командного результата положил свои простенькие финты, отметившись случайным попаданием при полном попустительстве дедушки Мхитаряна и его коллеги.
Голы Интера шикарны, все четыре, из которых лишь один командный, вот над чем стоит задуматься, нахваливая Ямаля.
То что будет в Милане будет в Милане,поживем увидим
Ямаль провалил игру и на месио командного результата положил свои простенькие финты, отметившись случайным попаданием при полном попустительстве дедушки Мхитаряна и его коллеги.
Голы Интера шикарны, все четыре, из которых лишь один командный, вот над чем стоит задуматься, нахваливая Ямаля.
То что будет в Милане будет в Милане,поживем увидим