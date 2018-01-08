Рибери о «Золотом мяче»-2013, доставшемся Роналду: «Меня как будто обокрали тогда»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чем закончатся для российского футбола разбирательства вокруг подозрительных допинг-проб игроков?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Кубок
  • Португалия. Примейра
  • Австралия. А-Лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Франция. Кубок
Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.7 3.1 2.7
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол Фонбет 2.65 3 2.8
  • Главные новости
  • Все новости
19:54
Марез является приоритетной трансферной целью «Ливерпуля»1
17:01
Свет увидел рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 первенств Европы45
16:44
В «Зальцбурге» озвучили сумму, за которую клуб отпустит своего форварда в «Локомотив» 24
14:37
Коутиньо рискует не сыграть за «Барселону» в январе45
13:12
РУСАДА начала проверку игроков сборной России на допинг123
20:03
«Ювентус» не собирается никого продавать этой зимой0
19:55
Коутиньо: «Неймар сказал, что в „Барселоне“ потрясающие раздевалки»3
19:44
«Интер» заинтересован в трансфере защитника «Милана»1
19:42
Вице-президент «Барселоны»: «Стоимость трансфера Коутиньо значительно снизилась»2
19:38
«Эвертону» нужен форвард «Милана»0
19:32
«Милан»: «Бонуччи не продается»2
19:28
Экс-хавбек «Спартака» проходит просмотр в «Ингольштадте»2
19:16
«Уотфорд» продлил контракт с 33-летним защитником0
19:07
Симеоне: «Трансфер Коутиньо усилит Ла Лигу»3
18:53
Экс-форвард «Барселоны» продолжит карьеру во второй лиге Бразилии1
18:53
Заза Джанашия купил клуб, в котором начинал карьеру5
18:43
Кондратьев возглавил «Белшину»2
18:25
Агент Алиссона: «Никто из „Ливерпуля“ со мной не связывался»1
18:18
Бородюк покинет должность наставника сборной Казахстана во вторник1
18:10
Жена Аршавина устроила дебош в самолете, представившись агентом ФСБ35
18:05
Веремко подписал соглашение с «Минском»0
17:55
Берлускони исключил возвращение в «Милан»1
17:49
Коутиньо в «Барселоне» будет играть под номером Кройфа12
17:46
Кассано: «Я должен был заменить в „Реале“ Фигу»2
17:37
«Кайрат» отказался подписывать Павлюченко и Быстрова10

Рибери о «Золотом мяче»-2013, доставшемся Роналду: «Меня как будто обокрали тогда»

сегодня, 12:37

Вингер «Баварии» Франк Рибери считает, что он должен был стать обладателем «Золотого мяча» за 2013 год. Вместо этого награда ушла нападающему «Реала» Криштиану Роналду.

«Меня как будто обокрали тогда. Уму непостижимо. В том году я выиграл все возможные трофеи, большего я сделать просто не мог. Это было несправедливо.

Моя страна меня не поддержала. Своими глазами видел, как французы говорили о том, что победить должен Криштиану. Как думаете, хотели бы португальцы, чтобы победил Рибери или Месси? Конечно, нет».

Если бы «Золотой мяч» вручали мы…

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Коутиньо: «Неймар сказал, что в „Барселоне“ потрясающие раздевалки»
Сегодня, 19:55 3
Вице-президент «Барселоны»: «Стоимость трансфера Коутиньо значительно снизилась»
Сегодня, 19:42 2
«Милан»: «Бонуччи не продается»
Сегодня, 19:32 2
Симеоне: «Трансфер Коутиньо усилит Ла Лигу»
Сегодня, 19:07 3
Агент Алиссона: «Никто из „Ливерпуля“ со мной не связывался»
Сегодня, 18:25 1
Берлускони исключил возвращение в «Милан»
Сегодня, 17:55 1
Обсудить
Все комментарии
Ахад
Ахад
сегодня в 19:24
самый смешной мяч в истории объективно говоря...рибери на голову был силнее и полезнее рона в том году
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 18:54
Рибери прав не все 100% 2013 его решили заслуженного ЗМ( Также как и Снейдера в 2010(
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:05
И не говори, Франк! Но что было, то было...Понятно, что он до сих пор не забыл про тот несправедливый случай, однако это надо принять и как-то жить дальше.
Hamman
Hamman
сегодня в 17:23
Рибери постарел! Старческое брюзжание не красит топ игрока.
В том году Бавария была не удержима! Но не благодаря отдельным игрокам, а потому что была одной целой! Как команда Бавария сыграла лучше всех в Европе и стала победителем в этой самой Рибери попал в тройку финалистов в борьбе за ЗМ и это откровенно говоря был его максимум! Хотя на его месте могла оказаться как минимум половина того состава Баварии...
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 17:17
Рибери о «Золотом мяче»-2013, доставшемся Роналду: «Меня как будто обокрали тогда»

Да, и это был Платини :)
FHTS-9
FHTS-9
сегодня в 16:42
ЗМ давно перестал быть призом для лучшего игрока ушедшего сезона, а стал призом лучшего игрока, которого считают просто лучшим игроком в мире (вне зависимости от его выигранных трофеев за сезон и т.д.). Я об этом как то уже писал. Поэтому ценность этого трофея приближается к нулю.
Фата лист
Фата лист ответил амурец
сегодня в 16:14
Иньеста в 10-ом году был лучшим, какой там Снейдер?
Фата лист
Фата лист
сегодня в 16:11
Зодотые мячи:
2010 - Иньеста
2011 - Месси
2012 - Дрогба
2013 - Рибери
2014 - Нойер
2015 - Месси
2016 - Роналду
2017 - Роналду
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 15:23
А что скажет Рибери о том, что он тогда третье место заня??
Криштиану
Мессе
Рибери
Каким образом туда Мессе пробрался??))))
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 15:17
Нынешний ЗМ это позор.
Снейдер, Рибери, Хави, Иньеста, Канте, Модрич/Кроос - им не дали заслуженные ЗМ.
И Де Брюйне не дадут в 2018, вечно будут Месси и Роналду.
guest dragon
guest dragon ответил alex1990for
сегодня в 14:51
alex1990for:
2012 - это спорно. иньеста и месси оба показали суперфутбол. только иньеста блистал на евро, в барсе он так себе сыграл.
Он "так себе" никогда не играет. Я видел как он играл! К тому же он был признан лучшим игроком того сезона в лч(11/12). И если прибавить к этому блестяще проведенный евро = обладатель золотого мяча. Чего к сожалению не было.
Becka89
Becka89
сегодня в 14:43
потому что французы либерастичными существами стали,, у них половина населения негры и арабы. толерастия зашкаливает на запредельном уровне, само собой с такой идеологией чужих больше ценят, чем своих
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 14:35
Никто тебя не обкрадывал. А " все возможные трофеи" вместе с тобой выиграли и твои товарищи по команде, среди которых Роббен не уступает тебе, как минимум. И если честно, то таких, как Рибери, в европейском футболе немало.
No problem
No problem
сегодня в 14:34
Жена с тумбой до сих пор пилит?)).
WATMan
WATMan ответил Президент Барселоны
сегодня в 14:19
Президент Барселоны:
Уж что тогда говорить Снейдеру об украденном у него мяче? А Иньесте? Некий жадный аргентицен просто наглым образом экспроприировал их награды, положив начало беспредела в раздаче этого приза.
бла-бла-бла
alex1990for
alex1990for ответил guest dragon
сегодня в 14:15
guest dragon:
Зм-2008 --- Кр7 Зм-2009 --- Месси Зм-2010 --- Снэйдер Зм-2011 --- Месси Зм-2012 --- Иньеста Зм-2013 --- Кр7 Зм-2014 --- хз если честно, Кр7 думаю все же(всю Германию не наградить) Зм-2015 --- Месси Зм-2016 --- Гризманн Зм-2017 --- Неймар Так было бы справедливо, если смотреть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на уровень игры футболиста.
2012 - это спорно. иньеста и месси оба показали суперфутбол. только иньеста блистал на евро, в барсе он так себе сыграл.
guest dragon
guest dragon
сегодня в 14:14
Зм-2008 --- Кр7
Зм-2009 --- Месси
Зм-2010 --- Снэйдер
Зм-2011 --- Месси
Зм-2012 --- Иньеста
Зм-2013 --- Кр7
Зм-2014 --- хз если честно, Кр7 думаю все же(всю Германию не наградить)
Зм-2015 --- Месси
Зм-2016 --- Гризманн
Зм-2017 --- Неймар
Так было бы справедливо, если смотреть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на уровень игры футболиста.
alex1990for
alex1990for ответил амурец
сегодня в 14:12
амурец:
ну что тут скажешь, прав Рибери в 2013 ЗМ у него украли, так же как ЗМ-2010 украли у Снейдера, ЗМ-2012 у Иньесты, ЗМ-2015 у Неймара
    ману дель мораль
    ману дель мораль
    сегодня в 14:05
    Барсуки такие смешные))
    Будто не знают про то кто занял второе место в том голосовании
    P.s. француз был третий:)
    P.s.s. Кстати, странно что подобного высказывания не сделал Снэйдер или Иньеста....Хотя что это я....))У Андреса же пункт в контракте)
    Ахахахаха))
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10 ответил амурец
    сегодня в 13:58
    😂😂😂
    амурец
    амурец
    сегодня в 13:40
    ну что тут скажешь, прав Рибери в 2013 ЗМ у него украли, так же как ЗМ-2010 украли у Снейдера, ЗМ-2012 у Иньесты, ЗМ-2015 у Неймара
    амурец
    амурец ответил Президент Барселоны
    сегодня в 13:37
    Президент Барселоны:
    Уж что тогда говорить Снейдеру об украденном у него мяче? А Иньесте? Некий жадный аргентицен просто наглым образом экспроприировал их награды, положив начало беспредела в раздаче этого приза.
    да и Неймар тоже должен был обидеться
    Президент Барселоны
    Президент Барселоны ответил liverpооl2014
    сегодня в 13:26
    liverpооl2014:
    Трикодин Жмeненко тут как тут. Круглосуточный адвокат своего нетрадиционного кумира)
    Ты такой смешной. Пыжишься-пыжишься, а толку ноль. На барсика вашего стал походить, так же только смех вызываешь. Придумай уже что-то новое, или нечем думать?)
    Gigante Buono
    Gigante Buono
    сегодня в 13:24
    Рибери на первое место в голосовании поставили 80 журналистов, Роналду - 48, Месси - 31. С учетом вторых и третьих мест: Рибери - 135,Роналду - 127, Месси - 123. Т.е. если бы ЗМ продолжал вручаться по старым правилам, учитывающим только голоса спортивных журналистов, то награду получил бы француз. Но португальца вытащили капитаны и тренеры сборных. То же самое, кстати, произошло и в 2010, когда представители медиа лучшим выбрали Снайдера, но "благодаря" новой системе голландец не попал даже в тройку, что удивило не только его самого, но и многих футбольных специалистов.
    liverpооl2014
    liverpооl2014
    сегодня в 13:18
    Трикодин Жмeненко тут как тут. Круглосуточный адвокат своего нетрадиционного кумира)
    Президент Барселоны
    Президент Барселоны
    сегодня в 13:14
    Уж что тогда говорить Снейдеру об украденном у него мяче? А Иньесте? Некий жадный аргентицен просто наглым образом экспроприировал их награды, положив начало беспредела в раздаче этого приза.
    liverpооl2014
    liverpооl2014
    сегодня в 13:05
    Нужно было чаще мecить глину перед камерами)
    Капитан Смoллетт
    Капитан Смoллетт
    сегодня в 13:00
    Индивидуально криш в том году был сильнее, так что тотзм полностью заслужен...
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 13:00
    Лучшим Рибери тогда точно не был.А на равных-то забил меньше чем Роналду.Плюс-минус рожа у него как у древнего бандита крестоносца.
    spectator
    spectator
    сегодня в 13:00
    как в 2010 году ЗМ должен был брать Уэсли Снейдер а не арг
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100