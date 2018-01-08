Рибери о «Золотом мяче»-2013, доставшемся Роналду: «Меня как будто обокрали тогда»

Вингер «Баварии» Франк Рибери считает, что он должен был стать обладателем «Золотого мяча» за 2013 год. Вместо этого награда ушла нападающему «Реала» Криштиану Роналду.

«Меня как будто обокрали тогда. Уму непостижимо. В том году я выиграл все возможные трофеи, большего я сделать просто не мог. Это было несправедливо.

Моя страна меня не поддержала. Своими глазами видел, как французы говорили о том, что победить должен Криштиану. Как думаете, хотели бы португальцы, чтобы победил Рибери или Месси? Конечно, нет».

Если бы «Золотой мяч» вручали мы…