«Атлетико» обыграл «Хетафе» в матче Ла Лиги

В матче 28-го тура испанской Примеры встречались «Атлетико» и «Хетафе». Игра завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол забил Науэль Молина на 8-й минуте.
По итогам встречи «Атлетико» имеет 57 очков (3-е место), у гостей — 35 очков (9-е место).
В следующем матче «Атлетико» сыграет 22 марта, соперником будет «Реал». «Хетафе» проведет следующий матч 21 марта (соперник — «Эспаньол»).
Атлетико присело нам на хвост!
Должны обыгрывать сегодня Эльче!
"Хала Мадрид", ну, ола, понеслось!!!
