Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Педро поблагодарил болельщиков «Зенита» после победы над «Спартаком»

вчера, 20:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Форвард «Зенита» Педро оценил победу 2:0 над «Спартаком» в матче 21-го тура чемпионата России.

Команда знала, что будет аншлаг. Мы понимали, что будут заполнены трибуны, понимали, что очень важно отблагодарить болельщиков в такой день победой. И, конечно, стоит отметить, что когда столько людей на стадионе, когда весь стадион болеет за нас, это добавляет сил. И сегодня они, безусловно, были дополнительным фактором, который помог нам победить.

Педро был признан лучшим игроком встречи.

albucid
сегодня в 00:00
Педро и всему Зениту следует помолиться за Карасева, чтобы его на полиграф не потянули.
Варвар7
вчера в 22:37
nye9dm5f86ze
вчера в 22:11
    STVA 1
    вчера в 21:28
    Да что стадион))) Вся Бразилия болеет за вас)))))))
    112910415
    вчера в 20:56
    команда знала, что будет аншлаг ...
    но команда играла вяло, голов с игры не забила ...
    почему так ?
    25процентный клоун
    вчера в 20:32
    а он был на поле? а, питерцы? не видел его
    kzafr8cy5c8a
    вчера в 20:26
    Педро лучший игрок матча, однозначно.
