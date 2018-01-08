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    Чем закончатся для российского футбола разбирательства вокруг подозрительных допинг-проб игроков?
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РУСАДА начала проверку игроков сборной России на допинг

сегодня, 13:12

Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) встрепенулась после того, как ФИФА запросила у РФС допинг-пробы 11 футболистов, выступающих в российской Премьер-Лиге.

В результате некоторые клубы РФПЛ получили письма от РУСАДА с требованием предоставить полную информацию о местонахождении игроков, входящих в расширенный список кандидатов в сборную России. В ответах клубов должна содержаться информация о датах и местах проведения предсезонных сборов, а также данные о лекарствах и БАДах, принимаемых игроками национальной команды.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответил Литейный 4
сегодня в 19:32
Литейный 4:
Ваш бромантановый период на века запомнится, как и 7-0 в Ливерпуле!
Про вас вообще забудут. Сразу, как газпрому надоест футбольная игрушка. Так-то, Стёпа!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил blitz
сегодня в 19:13
blitz:
Только у конявых один Ерема себя подвел, а у Спартака вся команда употребляла допинг.
А что употреблял ерема?) допинг или наркоту?
tolctoy
tolctoy
сегодня в 19:13
Вот бы нашим проверить на допинг игроков АПЛ.Те бегают за сезон по 50-60 матчей как угорелые без остановок.И все молчат.А мы тут все пере76ись между собой какая команда больше съела допинга.Да наши тихоходы ихним игрокам на стероидах в подмётки не годятся.
ivany4
ivany4
сегодня в 18:35
Пора лишить Россию участия на ЧМ-2018!!!
Все зарубежные блогеры восхищены честностью коней и бомжей в борьбе против допинга в России!!! В связи с активной позицией болельщиков цска и зенита, против принятия допинга игроками многих клубов, поступают предложения запретить участвовать командам из России в ЛЧ и ЛЕ!!!
Молодцы, до**из**лись!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:12
Ну что же, началось..... Я бы на месте некоторых футболистов сборной России не был бы так спокоен! В преддверии домашнего ЧМ-2018 уж точно никому не хочется попасться на употреблении допинга и оказаться в пролете(
Знатог
Знатог
сегодня в 18:06
Черчесову надо сделать состав кандидатов сборной из колхозов, они допинг не принимают.
oFANATo
oFANATo ответил Tommy Lee
сегодня в 18:00
Tommy Lee:
Проверять будут клубы, где выступают российские игроки, Спартак зулусов это как обычно не касается.
Хотя их надо проверять в первую очередь,
это же они законодатели мод по приему допинга.
Помнится 4 сентября 2003 года футболистов "Спартака" Егора Титова и Юрия Ковтуна, находившихся в расположении сборной России на базе в Бору, вызвали в комнату к новому главному тренеру Георгию Ярцеву. На следующий день национальная команда должна была отправиться в Дублин на отборочный матч Euro-2004 против Ирландии.
По свидетельству очевидцев, в комнате помимо ее хозяина присутствовали также президент РФС Вячеслав Колосков и вице-президент Никита Симонян. Но говорили не они, а Ярцев. Безжизненным голосом тренер, планировавший включить обоих в стартовый состав, объявил, что в их организмах найден запрещенный препарат и произошло это во время проверки для внутреннего пользования, которую по просьбе РФС провела московская антидопинговая лаборатория. Тогда же было озвучено название допинга: бромантан. Психостимулятор, который, по словам экспертов, был изобретен советской военной фармакологией для наших солдат в Афганистане.Игрокам строго-настрого наказали молчать, и в Ирландию с командой они все-таки полетели. Но уже там, перед матчем, Титов получил "микротравму", а Ковтун заболел "ангиной" - и кашлял, как рассказывают, не переставая. Одновременно и также по причинам "сугубо объективного характера" на поле не вышли все спартаковцы из молодежной сборной - Павлюченко, Павленко и Белозеров.
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 17:57
Проверять будут клубы, где выступают российские игроки, Спартак зулусов это как обычно не касается.
blitz
blitz ответил ПалкоВводецъ
сегодня в 17:55
ПалкоВводецъ:
РУСАДА Бромонтановый период Спартака тоже запросит?
Надо еще проверить печиненство Спартака на допинг, что то подозрительно как то, 16 лет ничего не выигрывали, а тут сразу выиграли, явно без допинга не обошлось.
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 17:48
А чего РУСАДА дёргается, которая уже дискредитировала себя как только можно..
blitz
blitz
сегодня в 17:29
Пора подключать тяжелую артиллерию
Наезд на страну уже добрался до сборной России
по футболу
Jum13
Jum13 ответил fcspartak
сегодня в 17:15
fcspartak:
Через три дня после Ливерпуля состоялся ещё один матч. Счёт помнишь? Сколько бы влезло от ливера в авоську рекордсмена?)
А ты результат первого не помнишь? Или спартачи как золотые рыбки? )))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:08
Успокаивает то , что самогон пока не является допингом!!!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Морозовский
сегодня в 17:01
Морозовский:
Почитал я тут высказывания и сделал вывод: "ЦСКА" и "СПАРТАК" будут расформированы.
...фаны голубеньких сейчас "чокнулись" ...ну типа восприняли как тост...
игорь алексеев
игорь алексеев ответил Литейный 4
сегодня в 16:55
Скажи а чем таким особенным после 2007 года начал вштыриватся зенит, имея за свою предыдущую 90-летнюю историю вечного лифтера всего одно чемпионство?? Вова им газку занюхнуть по землятццки подгонял для скорости штоле?! ))
Кот- Бегемот
Кот- Бегемот ответил ПалкоВводецъ
сегодня в 16:53
ПалкоВводецъ:
РУСАДА Бромонтановый период Спартака тоже запросит?
Вот чем были спровоцированы забегания и стеночки! :)
YRunner
YRunner
сегодня в 16:52
Чего проверять-то у них кроме синьки да кальяна в крови и мозгах ничего и нет.
Риланд
Риланд
сегодня в 16:42
Теперь понятна причина "домиков", "бабочек" и ватных ладошек Игоряна
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 16:37
Эти все химические эксперименты пошли с времен чемпионства Спартака!
Foxes
Foxes
сегодня в 16:36
Старый сайт! Лови! https://www.soccer0010.com/?new_design=0
kastet2008
kastet2008
сегодня в 16:33
Какой допинг ?порой еле ходят по полю ,к сожалению!
Это наверное после ничейки в игре с Испанией !
Клоуны одним словом!А наши(Русада)ещё повелись на провокацию ,надо быть независимыми от всех!
Узб@гоеный
Узб@гоеный ответил goodbyegoodboy
сегодня в 16:28
goodbyegoodboy:
Та не надо никого запрашивать о местонахождении игроков ЦСКА. Они все в гостях у Еременко на его колумбийской даче
Спартачам и ездить никуда не приходится. Достаточно в столовую сходить. Там к Седлу ягненка подадут бромантан!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:24
8 лет один клуб на измене). Труха сыпится, один и тот же состав, у стариков труха сыпится, а они всё на коне)). И молодёжь у них вдруг крутая становится откуда не возьмись, хотя в других клубах такие же парни..)
Фата лист
Фата лист
сегодня в 16:21
В России футбол скудный, какой там допинг?
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил blitz
сегодня в 16:16
blitz:
А ты что хотел, что бы тарасовские единолично шприцевались, делиться надо.
докажи ЧУВАК!
Литейный 4
Литейный 4 ответил sir_Alex
сегодня в 16:15
sir_Alex:
Нет, только кокаиновый период ЦСКА.
Ваш бромантановый период на века запомнится, как и 7-0 в Ливерпуле!
Литейный 4
Литейный 4 ответил goodbyegoodboy
сегодня в 16:13
goodbyegoodboy:
Где и с кем Украина сразиться в финале еще не ясно, но уж точно на футболках будет герб и флаг а не надпись Athlete from Ukraine
Что должен делать патриот Украины, когда партизаны победили, немцы не выдают аусвайс, страной правит еврей, а в Киеве гей-парад?
Исполнять свой патриотический долг, естественно! Можно, например, на русском сайте нагадить! Ахахахаха!
S010386A
S010386A ответил goodbyegoodboy
сегодня в 16:13
goodbyegoodboy:
Где и с кем Украина сразиться в финале еще не ясно, но уж точно на футболках будет герб и флаг а не надпись Athlete from Ukraine
    goodbyegoodboy
    goodbyegoodboy
    сегодня в 16:00
    Где и с кем Украина сразиться в финале еще не ясно, но уж точно на футболках будет герб и флаг а не надпись Athlete from Ukraine
    морозз
    морозз ответил goodbyegoodboy
    сегодня в 15:55
    goodbyegoodboy:
    Та не надо никого запрашивать о местонахождении игроков ЦСКА. Они все в гостях у Еременко на его колумбийской даче
    С кем Украина играет на ЧМ2018 в Москве? Наверное с Американцами сразитесь в финале?
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