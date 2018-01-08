РУСАДА начала проверку игроков сборной России на допинг

Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) встрепенулась после того, как ФИФА запросила у РФС допинг-пробы 11 футболистов, выступающих в российской Премьер-Лиге.

В результате некоторые клубы РФПЛ получили письма от РУСАДА с требованием предоставить полную информацию о местонахождении игроков, входящих в расширенный список кандидатов в сборную России. В ответах клубов должна содержаться информация о датах и местах проведения предсезонных сборов, а также данные о лекарствах и БАДах, принимаемых игроками национальной команды.