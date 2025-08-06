«Амкал» вывел из обращения номер стримера, забившего гол в Кубке России

1754493726

вчера, 18:22

Президент «Амкала» (El Classico) сообщил источнику, что другие игроки команды не смогут выступать под 74-м номером после того, как под ним сыграл Александр Парадеев.

Стример забил первый мяч медиаклуба в новом сезоне Кубка России, открыв счёт на 7-й минуте матча Пути регионов с обнинским «Квантом» (3:1). Представители Медиалиги включили в заявку на игру также стендаперов, блогера и актёра.