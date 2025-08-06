«Амкал» вывел из обращения номер стримера, забившего гол в Кубке России

Президент «Амкала» Герман Попков (El Classico) сообщил источнику, что другие игроки команды не смогут выступать под 74-м номером после того, как под ним сыграл Александр Парадеев.
Стример забил первый мяч медиаклуба в новом сезоне Кубка России, открыв счёт на 7-й минуте матча Пути регионов с обнинским «Квантом» (3:1). Представители Медиалиги включили в заявку на игру также стендаперов, блогера и актёра.
Мне кажется, нам нужно отдавать награду «Перформанс года» за эту историю. Я готов выходить на эту сцену вместе с Парадеевичем. Мы закрепляем за ним 74-й номер в команде — объявляю официально. Больше в «Амкале» никому не отдадим его.
Во время подготовки к этому матчу писало много звёздных ребят. Хочется сделать новый перформанс в следующем матче, необязательно такой же. Сложно будет перебить такое. Наш перформанс вышел за пределы футбола и медиафутбола. Это и была наша цель. Рады, что это сработало.
РФС может распустить стоит?
