«Амкал» вывел из обращения номер стримера, забившего гол в Кубке России

вчера, 18:22
АмкалЛоготип футбольный клуб Амкал (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Квант (Обнинск)КвантМатч завершен

Президент «Амкала» Герман Попков (El Classico) сообщил источнику, что другие игроки команды не смогут выступать под 74-м номером после того, как под ним сыграл Александр Парадеев.

Стример забил первый мяч медиаклуба в новом сезоне Кубка России, открыв счёт на 7-й минуте матча Пути регионов с обнинским «Квантом» (3:1). Представители Медиалиги включили в заявку на игру также стендаперов, блогера и актёра.

Мне кажется, нам нужно отдавать награду «Перформанс года» за эту историю. Я готов выходить на эту сцену вместе с Парадеевичем. Мы закрепляем за ним 74-й номер в команде — объявляю официально. Больше в «Амкале» никому не отдадим его.

Во время подготовки к этому матчу писало много звёздных ребят. Хочется сделать новый перформанс в следующем матче, необязательно такой же. Сложно будет перебить такое. Наш перформанс вышел за пределы футбола и медиафутбола. Это и была наша цель. Рады, что это сработало.

LOpp
LOpp
вчера в 18:58
Стендаперы, блогеры, актеры и другие шуты обыгрывают профессиональные клубы.
РФС может распустить стоит?
duw3z4vk59na
duw3z4vk59na
вчера в 18:42
Это не футбол, это клоунада.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:32
И бюст на родине героя ..)
