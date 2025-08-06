Президент «Ахмата» обозначил задачи штаба Черчесова

Президент «Ахмата» Якуб Закриев рассказал источнику о задаче, поставленной перед новым главным тренером команды и его штабом.

Специалист возглавил клуб из Грозного сегодня, 6 августа.

Черчесов — один из самых авторитетных российских специалистов, у которого всегда есть предложения от отечественных и зарубежных клубов. Мы рады, что нам удалось договориться и он возглавил «Ахмат». Первоочередная задача, стоящая перед новым тренерским штабом и командой, — это набор очков. Сыграно всего три тура, выправить ситуацию возможно уже в ближайших матчах. А по итогам сезона команда должна находиться в верхней части таблицы. Для этого есть всё: опытный тренерский штаб, сплочённый коллектив, стабильность клуба.