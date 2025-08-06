Soccer.ru
Президент «Ахмата» обозначил задачи штаба Черчесова

вчера, 17:37

Президент «Ахмата» Якуб Закриев рассказал источнику о задаче, поставленной перед новым главным тренером команды Станиславом Черчесовым и его штабом.

Специалист возглавил клуб из Грозного сегодня, 6 августа.

Черчесов — один из самых авторитетных российских специалистов, у которого всегда есть предложения от отечественных и зарубежных клубов. Мы рады, что нам удалось договориться и он возглавил «Ахмат». Первоочередная задача, стоящая перед новым тренерским штабом и командой, — это набор очков. Сыграно всего три тура, выправить ситуацию возможно уже в ближайших матчах. А по итогам сезона команда должна находиться в верхней части таблицы. Для этого есть всё: опытный тренерский штаб, сплочённый коллектив, стабильность клуба.

xy6h22yrvkk5
xy6h22yrvkk5
вчера в 23:33
Не верю я в этого тренера и задачи для начала не выполнимые
ABir
ABir
вчера в 21:51
В следующем туре очки Черчесову будет получит не просто - соперник Зенит.
adekvat
adekvat
вчера в 20:41
Авторитетный, стабильность он о чем вообще говорил?
rcvub239wy45
rcvub239wy45
вчера в 19:22
Авторитетнейший тренер с трудом нашел себе команду, наверняка, не о такой он мечтал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:04
"Черчесов — один из самых авторитетных российских специалистов, у которого всегда есть предложения от отечественных и зарубежных клубов" - сказал Президент Ахмата видимо заранее оправдывая свой необдуманный шаг. Чабан после изгнания из сб. Казахстана почти 2 года сидел в Москве. Ждал приглашения от кого либо из московских клубов.... Глухо... Из зарубежа тоже 0, даже из Иордании ничего не было. И тут такая радость свалилась. В Грозном о нем вспомнили. За 2 часа контракт составили и все подписал. Интересно уходить также оперативно будет, или неустойку вытягивать?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:59
Да, задачи очень сложные...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:47
У сборной Казахстана тоже наверное были амбициозные цели
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:02
Вполне...даже не смотря на утраченные 3 тура.....
В восьмерку попасть можно...на кураже от нового назначения...на опыте тренера....
Удачи !!!!
Futurista
Futurista
вчера в 17:46
Задача N1: выправить ситуацию уже в ближайшем матче )...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:40
Думаю, остаться в РПЛ будет хорошим результатом...
Гость
