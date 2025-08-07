Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

С базы «Челси» пропало высокотехнологичное оборудование

сегодня, 00:39

По информации источника, с тренировочной базы «Челси» в Кобхэме пропало высокотехнологичное видеооборудование. Клуб обратился в полицию Суррея.

Пока неясно, было ли оборудование просто утеряно и будет ли оно найдено после возвращения всех сотрудников из отпуска.

Ведущие клубы активно используют видеозаписи тренировок и матчей для повышения физической, технической, тактической и психологической подготовки игроков.

Подписывайся в ВК
Все новости
Челси
Перевод с thesun.co.uk
Вандалы испортили мурал Ямаля, пририсовав гномов
05 августа
ОфициальноУмер экс-капитан и победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Жорже Кошта
05 августа
Ули Хёнесс оказался в больнице
03 августа
Гаскойна выписали из больницы
22 июля
Кучаев хотел бы лично извиниться перед девушкой, которой попал мячом в лицо
20 июля
Мбаппе обвиняют в том, что он дал взятку полицейским
17 июля
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 12:33
Тут была статья, Челси раздаёт футболистов. Наверно и видеооборудование попало под раздачу!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 10:53
Всё просто: спёрли!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:58
А я механический робот сказал Джексон
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:23
Кому то оказалось нужнее !
Вещий
Вещий
сегодня в 08:20
Просто так исчезнуть оно не должно было.... пусть полиция напрягается.
a26uyg628s3p
a26uyg628s3p
сегодня в 07:30
Нужно на охрану не скупиться.
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
сегодня в 07:15
Это был Аморим!
jRest
jRest
сегодня в 07:03
С базы Челси пропало высокотехнологичное оборудование...

Палмер сбежал что ли?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:48
По камерам надо смотреть. А, нет! Их же и сп..ли 🤣
Возможно, шобы не мешали слямзить что-то более нужное и интересное...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:38
Оборудование на столько высокотехнологическое, что решило само свалить из клуба))))
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 06:37
Неее Абрамович своё вертает взад))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:10
Неужели фанаты Арсенала намутили дело?))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:16, ред.
Джексон спи... ил. )
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:48
Кобхэм - деревня. Какой ни будь местный сельский "левша" к оборудованию "ноги приделал" В хозяйстве всё сгодится ! )))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 