С базы Челси пропало высокотехнологичное оборудование...

По информации источника, с тренировочной базы «Челси» в Кобхэме пропало высокотехнологичное видеооборудование. Клуб обратился в полицию Суррея.
Пока неясно, было ли оборудование просто утеряно и будет ли оно найдено после возвращения всех сотрудников из отпуска.
Ведущие клубы активно используют видеозаписи тренировок и матчей для повышения физической, технической, тактической и психологической подготовки игроков.
Палмер сбежал что ли?
Возможно, шобы не мешали слямзить что-то более нужное и интересное...
