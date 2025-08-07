С базы Челси пропало высокотехнологичное оборудование...

1754516379

сегодня, 00:39

По информации источника, с тренировочной базы «Челси» в Кобхэме пропало высокотехнологичное видеооборудование. Клуб обратился в полицию Суррея.

Пока неясно, было ли оборудование просто утеряно и будет ли оно найдено после возвращения всех сотрудников из отпуска.

Ведущие клубы активно используют видеозаписи тренировок и матчей для повышения физической, технической, тактической и психологической подготовки игроков.