Томас Мюллер стал игроком «Ванкувер Уайткепс»

«Ванкувер Уайткепс» объявил о переходе полузащитника Томаса Мюллера. Контракт рассчитан до конца сезона 2026 года.
Футболист, покинувший в июле «Баварию», прибудет в канадский город в следующую среду, а его первая пресс-конференция и тренировка пройдут в четверг.
Это, в некоторой степени, нивелирует его талант, пусть и угасающий...
Зная это, вряд ли кто захочет его брать в клубный, футбольный "дом"!
