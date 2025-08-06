Soccer.ru
Томас Мюллер стал игроком «Ванкувер Уайткепс»

вчера, 20:20

«Ванкувер Уайткепс» объявил о переходе полузащитника Томаса Мюллера. Контракт рассчитан до конца сезона 2026 года.

Футболист, покинувший в июле «Баварию», прибудет в канадский город в следующую среду, а его первая пресс-конференция и тренировка пройдут в четверг.

Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:59
Он еще поиграет там, и проявит себя......
Шуня771
Шуня771 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 08:35
Он ужасный интригант, скандалист, манипулятор...
Это, в некоторой степени, нивелирует его талант, пусть и угасающий...
Зная это, вряд ли кто захочет его брать в клубный, футбольный "дом"!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:30
Это хоккейный клуб?
Ислам Курбанов
Ислам Курбанов ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 22:13
Точно
Ислам Курбанов
Ислам Курбанов ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 22:12
В пустыне он не нужен никому, лавку охранять, нафиг надо
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:01
Еще поиграет парень! Хороший игрок
galem72
galem72
вчера в 21:10, ред.
Молодец, что в пустыню не ушёл. Удачи ему в МЛС!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:50
Мог бы и в Европе клуб найти.
Брулин
Брулин
вчера в 20:33
Жаль, что не остался в Европе. Его опыт пригодился бы практически любому клубу..
