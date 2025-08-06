Томас Мюллер стал игроком «Ванкувер Уайткепс»

1754500838

вчера, 20:20

«Ванкувер Уайткепс» объявил о переходе полузащитника . Контракт рассчитан до конца сезона 2026 года.

Футболист, покинувший в июле «Баварию», прибудет в канадский город в следующую среду, а его первая пресс-конференция и тренировка пройдут в четверг.