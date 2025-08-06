Капитан «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин перешёл в «Лос-Анджелес»

Нападающий Сон Хын-Мин стал игроком «Лос-Анджелеса».
Ранее футболист спустя 10 лет покинул «Тоттенхэм». Форвард прокомментировал переход в клуб МЛС:
Я невероятно горжусь тем, что присоединяюсь к «Лос-Анджелесу», клубу с большими амбициями в одном из самых знаковых спортивных городов мира. У Лос-Анджелеса такая богатая история чемпионов, и я здесь, чтобы помочь написать новую главу. Я с нетерпением жду этого нового вызова в МЛС. Я приехал в Лос-Анджелес, чтобы завоевать трофеи и отдать всё ради этого клуба, города и его болельщиков. С нетерпением жду начала.