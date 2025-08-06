Soccer.ru
Капитан «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин перешёл в «Лос-Анджелес»

вчера, 22:47

Нападающий Сон Хын-Мин стал игроком «Лос-Анджелеса».

Ранее футболист спустя 10 лет покинул «Тоттенхэм». Форвард прокомментировал переход в клуб МЛС:

Я невероятно горжусь тем, что присоединяюсь к «Лос-Анджелесу», клубу с большими амбициями в одном из самых знаковых спортивных городов мира. У Лос-Анджелеса такая богатая история чемпионов, и я здесь, чтобы помочь написать новую главу. Я с нетерпением жду этого нового вызова в МЛС. Я приехал в Лос-Анджелес, чтобы завоевать трофеи и отдать всё ради этого клуба, города и его болельщиков. С нетерпением жду начала.

Брулин
Брулин
сегодня в 13:48
Сон Хын Мин, Нголо Канте и Томас Мюллер- игроки , которые не имеют хейтеров, даже у ригоберки не повернется язык , сказать что либо плохое про них( хотя хз). Таким игрокам желаешь только побед, где бы они не играли.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 13:33
очень похоже на чемпионшип в след сезоне для шпор
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 09:19
ТТХ держался на 2-х игроках - Кейн и Сон. Теперь же без этих подпорок окончательная деградация неизбежна.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:22
Удачи ему, он классно играл за Тоттенхэм........
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:11
Он в Тоттенхэме десять лет отработал, имеет право на щадящий режим
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:11
Там футбола нет совсем... А денег много.
ABir
ABir
сегодня в 00:26
Лукавит Сон: просто там платят больше и к дому ближе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:31
Решил круто изменить свою карьеру...
