«Копенгаген» совершил самый короткий международный выезд в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов состоялся самый короткий международный выезд в истории турнира.
В третьем отборочном раунде «Копенгаген» в гостях встретился со шведским «Мальме». Первый матч завершился вничью со счётом 0:0.
Расстояние между городами, которые соединяет Эресуннский мост, составляет всего 28 километров.
Не думаю, что города Ма́льмё и Копенгаген находятся в одном государстве, как в приведённом тобой примере с миланскими командами.
Выезд был куда короче чем у Копенгагена......
