«Копенгаген» совершил самый короткий международный выезд в Лиге чемпионов

вчера, 23:18
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме0 : 0Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгагенМатч завершен

В Лиге чемпионов состоялся самый короткий международный выезд в истории турнира.

В третьем отборочном раунде «Копенгаген» в гостях встретился со шведским «Мальме». Первый матч завершился вничью со счётом 0:0.

Расстояние между городами, которые соединяет Эресуннский мост, составляет всего 28 километров.

Все комментарии
galem72
galem72 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:51
"...в ЛЧ состоялся самый короткий международный выезд в истории турнира..."

Не думаю, что города Ма́льмё и Копенгаген находятся в одном государстве, как в приведённом тобой примере с миланскими командами.
u3mnkn6rj8gj
u3mnkn6rj8gj
сегодня в 05:13
В принципе дома играли
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:08, ред.
Недавно в ЛЧ Интер-Милан играли.....
Выезд был куда короче чем у Копенгагена......
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:40
На обеих концах моста таможня. С одной стороны шведы, с другой- датчане...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:23
Значит не устали,сгоняли ничейку и обратно !
