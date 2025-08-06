«Копенгаген» совершил самый короткий международный выезд в Лиге чемпионов

1754511503

вчера, 23:18

В Лиге чемпионов состоялся самый короткий международный выезд в истории турнира.

В третьем отборочном раунде «Копенгаген» в гостях встретился со шведским «Мальме». Первый матч завершился вничью со счётом 0:0.

Расстояние между городами, которые соединяет Эресуннский мост, составляет всего 28 километров.