Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Кубок 2025/2026

Смолов может сыграть за клуб Медиалиги в Кубке России

вчера, 20:57

Нападающий Фёдор Смолов может принять участие в матче второго раунда Пути регионов Кубка России.

Перед игрой с «Орлом» президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров допустил такую возможность. Медиаклуб одержал победу со счётом 3:2 и прошёл в следующую стадию, где сыграет с курским «Авангардом».

После встречи Смолов в своих соцсетях опубликовал фотографию с формой медиакоманды и написал: «Here we go».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Амкал» вывел из обращения номер стримера, забившего гол в Кубке России
Вчера, 18:22
«Челси» включил Мудрика в заявку на новый сезон
Вчера, 11:00
Гасперини изменил систему выбора капитана в «Роме»
05 августа
Со следующего сезона в РПЛ начнут ужесточать лимит на легионеров
05 августа
«Амкал» включил в заявку на матч Кубка России стендаперов и стримеров
05 августа
Неймар: «Я готов вернуться в сборную Бразилии»
05 августа
Сортировать
Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 10:49
    galem72
    galem72 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
    сегодня в 09:17
    "...залезли всем клубом в английскую зад**цу, закомплексованные и ,,местечковые" людишки..."

    Не понимаю, что здесь такого "ужасного" назвать клуб иностранным словом, написанным на русском языке?!
    Откуда столько выборочной ненависти? Официально в скрепах полно иностранных слов, в т.ч. английских, но ты почему-то о них не упоминаешь. Слово "фейк" звучит ежедневно из каждого выжигателя мозгов.
    "Калькулятор", видимо, древнеславянское? А парламент, премьер, президент, депутат, делегат, магистр, бакалавр или те же названия месяцев тоже где-нибудь в древнем Новгороде придумали?
    И каким же образом игроки этого любительского клуба залезли именно в английскую зад***у? ))
    Viollator
    Viollator
    сегодня в 09:03
    Лучший пенальтист 2018
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1
    сегодня в 07:53
      Ислам Курбанов
      Ислам Курбанов
      вчера в 22:27
      Всю жизнь булкой был и таким остался, всю жизнь его за уши тянули, а толку, бабки срубил и пофиг
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 22:18
      Ща покажет себя в дворовой команде, потом в очереди стоять за ним будут ;)
      Тем более, лимит ужесточат, паспортисты в цене будут. Ещё этих блогеров из медиа-команд покупать будем. По мячу иногда попадаешь - приходи...
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 22:02
      Только пенальти не давайте ему бить)))
      sgm9qf65juz8
      sgm9qf65juz8
      вчера в 21:33
      Надо же так карьеру заканчивать.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       