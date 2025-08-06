Смолов может сыграть за клуб Медиалиги в Кубке России

Нападающий Фёдор Смолов может принять участие в матче второго раунда Пути регионов Кубка России.
Перед игрой с «Орлом» президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров допустил такую возможность. Медиаклуб одержал победу со счётом 3:2 и прошёл в следующую стадию, где сыграет с курским «Авангардом».
После встречи Смолов в своих соцсетях опубликовал фотографию с формой медиакоманды и написал: «Here we go».
Все просто: или понял , или нет. Третьего не дано.
Не понимаю, что здесь такого "ужасного" назвать клуб иностранным словом, написанным на русском языке?!
Откуда столько выборочной ненависти? Официально в скрепах полно иностранных слов, в т.ч. английских, но ты почему-то о них не упоминаешь. Слово "фейк" звучит ежедневно из каждого выжигателя мозгов.
"Калькулятор", видимо, древнеславянское? А парламент, премьер, президент, депутат, делегат, магистр, бакалавр или те же названия месяцев тоже где-нибудь в древнем Новгороде придумали?
И каким же образом игроки этого любительского клуба залезли именно в английскую зад***у? ))
А англичане называют свои клубы на русском? А их игроки пишут на русском?
Залезли всем клубом в английскую задницу, закомплексованные и ,,местечковые" людишки!
Ничего кроме презрения к себе такая команда вызвать не может, кто бы в ней не играл!
Тьфу на вас!
Тем более, лимит ужесточат, паспортисты в цене будут. Ещё этих блогеров из медиа-команд покупать будем. По мячу иногда попадаешь - приходи...
