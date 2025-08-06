Смолов может сыграть за клуб Медиалиги в Кубке России

1754503060

вчера, 20:57

Нападающий может принять участие в матче второго раунда Пути регионов Кубка России.

Перед игрой с «Орлом» президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров допустил такую возможность. Медиаклуб одержал победу со счётом 3:2 и прошёл в следующую стадию, где сыграет с курским «Авангардом».

После встречи Смолов в своих соцсетях опубликовал фотографию с формой медиакоманды и написал: «Here we go».