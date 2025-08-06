В «Спартаке» обсуждают отставку Станковича. Деяну поручили обыграть «Локомотив» и «Зенит»

1754509196

вчера, 22:39

Идеальный календарь для увольнения.

Непонятно, кто в «Спартаке» принимает решения

Станкович начинал закупать игроков с молодым португальцем Амаралом в роли спортивного директора. Тратили они аморально много, но нефть – штука дорогая. «Лукойл» может позволить себе финансирование «Спартака» в привычных неприличных объемах. Клуб дважды за год обновил собственный трансферный рекорд, хотя Федун и Алекперов больше не главные в «Лукойле». Бывший президент «Спартака», похоже, живет в Лондоне. Кто теперь босс, который решит судьбу Станковича через несколько недель?

Настроение у фанатов клуба испорчено разгромом от «Балтики» и ничьей с «Акроном». Впереди матчи против «Локомотива», «Зенита» и «Рубина». Слишком сильные и неудобные соперники, чтобы наивно верить в три победы подряд. Также не стоит верить, что Станковичу поставили ультиматум. В «Спартаке» разочарованы результатами и поведением главного тренера, но глупо спешить, когда провели всего три тура. Деян должен себя закопать сильнее поражениями от Галактионова и Семака, чтобы его уволили.

Также все понимают, что начудили футболисты. Латераль Хлусевич схватил две желтые карточки подряд в конце первого тайма с «Акроном». А пенальти для Дзюбы привез опытный хавбек Зобнин. Почему ребята из Тольятти, хотя это явно не главные звезды РПЛ , справляются со «Спартаком», а команда Станковича в очередной раз не может доиграть матч в полном составе? Снова потеряли очки в матче, который им нужно было выиграть. Не имели другого варианта после разгрома от «Балтики» с двумя удалениями.

«Спартак» со старта отправил в нокаут оптимистичных фанатов. И виноват не только главный тренер Станкович. В московском клубе нет вертикали власти. Кто примет решение о будущем тренера через несколько матчей? С января 2025 года генеральным директором «Лукойла» стал Сергей Кочкуров. Менеджеру 61 год, но вряд ли он поклонник «Спартака» со стажем. Потомственному нефтянику ближе Уфа и Тюмень, чем футбольные разборки в Москве. Даже если Кочкуров фанат, то у директора слишком много дел.

Каждый раз, когда инсайдеры пишут, что руководство «Спартака» определит судьбу тренера Станковича после трёх или пяти игр РПЛ , хочется спросить, а кто в этом самом руководстве? Насколько сильны позиции генерального директора «Спартака» Олега Малышева? А если Станковича хочет выгнать спортивный директор клуба Кахигао, то самого испанца подумывали уволить, поскольку его работой недоволен не только главный тренер. Уроборос недоверия вредит команде, менеджеры не работают сообща.

Календарь и футболисты подставляют Деяна Станковича

Сербский тренер не поставил «Спартаку» футбол, хотя имел для раскачки целый прошлый сезон. Наставник не контролирует перепады формы игроков. Благородно, что на встрече с руководством серб якобы заявил, что при увольнении не потребует всю сумму денежной компенсации за разрыв контракта. Но зарплату тоже надо отрабатывать. Вылет из Кубка России от «Ростова» и поражения от «Балтики» не позволяют руководству «Спартака» насладиться результатами команды. Станкович редко побеждает.

Впереди дерби против лидера РПЛ . «Локомотив» Галактионова ни в одном матче сезона не действовал стабильно и шикарно, но проиграл только ЦСКА в кубковом поединке. В основном составе «железнодорожники» дожимают соперников и умудряются спастись от больших неприятностей. «Пари НН» придумал два гола в ворота Митрюшкина, и «Спартаку» в дерби надо сыграть не хуже. Важно прикрыть Батракова, надежно и спокойно работать в обороне. Станкович может сразиться с Галактионовым на равных.

После кубкового матча с неудобным махачкалинским «Динамо» их ждёт еще один сложный соперник – «Зенит». Сербский тренер настроил «Спартак» на историческую победу над Семаком в рамках прошлого сезона. В гостях пока «Зенит» не обыгрывали, а дома помог дубль Мартинса. Там были споры о законности одного из мячей, но три очка в кармане, как и приятный опыт. «Зенит» пока не вошел в сезон. С ними можно бодаться, особенно за пределами Санкт-Петербурга. Например, «Рубин» не проиграл Семаку.

Казанцы тоже скоро встретят «Спартак». Станковича проверят хитрые тренеры, ему сложно рассчитывать на серию личных побед. Инсайдеры говорят, что на Деяна обижаются российские футболисты. Они привыкли, что наставники «Спартака» до серба с ними постоянно общались. Тедеско и Абаскаль по-разному поставили себя в коллективе, только Доменико игроки в шутку называли «папой». Но Абаскаль точно не настолько жесткий в работе, как Станкович. Если копятся обиды, то игроки сольют тренера?

Посмотрим, ведь у легионеров другой подход. Новичок Жедсон заявил, что не видит в Станковиче друга. Тренер должен отдавать приказы, а португалец их выполнять. Взрослый подход человека, который помогал тренеру Сульшеру в «Бешикташе». Но даже если Жедсон сразу заиграет, как надеется Деян, остаются проблемы с позициями, где россияне. Справа в обороне, в центре защиты и в опорной зоне есть местные игроки. От отношения Денисова, Литвинова и Умярова многое зависит, как и от формы голкипера Максименко.

С легионерами не нужно заигрывать и набиваться к ним в друзья, но Станковича они тоже подводят. Судя по поведению Деяна, вряд ли серб белый и пушистый на тренировках. Команды вроде «Спартака» и «Зенита» наводнены капризными и самовлюбленными футболистами. По поведению Барко, Угальде и Гарсии не видно, что эта тройка готова на всё, чтобы Станкович остался в «Спартаке» на много лет. Деян может оказаться в западне, когда футболисты услышат фамилию иностранца, с которым ведут переговоры.

Мужчины – большие сплетники, так что Кахигао и Малышев не смогут утаить информацию от игроков внутри клуба. Но разве просто найти тренера намного сильнее, чем Деян Станкович? «Спартак» мог пригласить бывшего наставника «Краснодара» Ивича. Он был в шорт-листе год назад, но возглавил «Аль-Аин» в ОАЭ . После разгромов на Клубном чемпионате мира от «Манчестер Сити» и «Ювентуса» Ивича не уволили, ведь он обыграл марокканский «Видад», шейхам этого хватило. У «Спартака» мало вариантов.

Москвичи даже вели переговоры с Черчесовым, но ветеран теперь занят. И не нужно объяснять, почему вариант был плохим. Ещё один кандидат – Карпин, вернулся в Москву, но Валерий Георгиевич начал карьеру в «Динамо». Неудачи других грандов дают Станковичу глоток времени, но у него опасный календарь. «Локомотив» – волевой и дерзкий коллектив, они любят отвечать ударом на удар. «Зенит» играет вяло, но у Семака есть опыт успехов со «Спартаком». До отставки Станковича осталось всего два поражения?