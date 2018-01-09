Три клуба АПЛ претендуют на Пеллегрини

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини попал в сферу интересов сразу трех клубов английской Премьер-Лиги. В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В текущем сезоне Пеллегрини провел 14 матчей в чемпионате Италии, забил два гола и отдал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан может перебраться в Англию.
Но уйти из "Ромы" Лоренцо очень хочет, как и абсолютное большинство игроков.
Но уйти из "Ромы" Лоренцо очень хочет, как и абсолютное большинство игроков.