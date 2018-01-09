Бомбардиры «Реала» обновили антирекорд клуба в чемпионате Испании

Мадридский «Реал» обновил антирекорд клуба в Ла Лиге. Впервые в истории Примеры на счету лучшего бомбардира команды всего 4 забитых мяча после 17 матчей чемпионата.

Стоит отметить, что звание лучшего голеадора «сливочных» поделили сразу четыре футболиста: Криштиану Роналду, Иско, Марко Асенсио и Гарет Бэйл, отметившийся дублем в недавней игре с «Сельтой» (2:2).

Предыдущее «достижение» принадлежало знаменитому форварду «Реала» и сборной Бразилии Роналдо, который в сезоне 2002/03 отличился 7 забитыми мячами.