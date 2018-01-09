«Гуанчжоу Эвергранд» опроверг информацию о крупном предложении по Обамеянгу

По информации китайских СМИ, «Гуанчжоу Эвергранд» летом заплатит 72 млн евро за нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Впрочем, это не более чем слухи, сообщил китайский клуб:

«История о том, что „Гуанчжоу Эвергранд“ покупает футболиста Бундеслиги за сумму, значительно превышающую установленный правилами предел, абсолютно беспочвенна.

„Боруссия“ ясно дала понять, что слухи не имеют оснований. Мы оставляем за собой право возбуждать судебные иски против любых новостных изданий, опубликовавших подобные небылицы».