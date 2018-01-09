«Гуанчжоу Эвергранд» опроверг информацию о крупном предложении по Обамеянгу

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Португалия. Примейра
  • Австралия. А-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Франция. Кубок Лиги
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити Фонбет 1.1 9.75 20.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас Фонбет 1.28 5.5 9.5
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 3.6 3.55 2
  • Главные новости
  • Все новости
20:07
В «Интере» опровергли слухи о продаже Икарди в «Реал»2
19:36
«Сток Сити» усилился игроком «Рубина»9
18:25
Брат Романа Еременко находится на просмотре в «Спартаке»39
17:59
Обамеянг переходит в «Гуанчжоу Эвергранд»27
16:14
ЦСКА нашел нового спонсора194
20:23
«Кубань» сыграет с «Карабахом» на первом сборе в Турции0
20:15
Бауэр попрощался с «Рубином» на русском языке1
19:45
Азар готов помочь «Челси» в матче с «Арсеналом»0
19:28
«Севилья» подписала защитника «Коринтианса»0
19:23
«Интер» не может договориться об аренде Рамиреса5
19:03
Бубнов: «Не уверен, что Вериссимо сильнее нынешних защитников „Спартака“»5
18:53
Богатейший футболист мира является резервистом в «Лестере»12
18:51
Баркли пропустит игру с «Арсеналом»1
18:44
Миши Батшуайи согласился на переход в «Севилью»1
18:40
Титов: «По потенциалу Зе Луиш лучше Смолова»16
18:39
Санчес с «Арсеналом» готовится к игре с «Челси»3
18:15
Сын Хаджи сменил «Фиорентину» на «Вииторул»0
18:05
Тарасов женился в третий раз36
17:56
Конте: «Моуриньо позволил себе серьезные обвинения в мой адрес, я не забуду такого»22
17:52
Андре Гомеш попросил Вальверде отпустить его5
17:49
Коулмэн назвал основные причины неудач «Сандерленда»0
17:38
Агент Кришито: «Никаких шагов для продления контракта „Зенит“ пока не предпринимал»14
17:34
Экс-защитник «Спартака» Маурисио покидает «Лацио»4
17:32
Стало известно имя нового главного тренера «Ордабасы»3
17:25
Коллимор: «Хотел бы видеть в „Ливерпуле“ Мареза, а не Лемара»2

«Гуанчжоу Эвергранд» опроверг информацию о крупном предложении по Обамеянгу

сегодня, 12:34

По информации китайских СМИ, «Гуанчжоу Эвергранд» летом заплатит 72 млн евро за нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Впрочем, это не более чем слухи, сообщил китайский клуб:

«История о том, что „Гуанчжоу Эвергранд“ покупает футболиста Бундеслиги за сумму, значительно превышающую установленный правилами предел, абсолютно беспочвенна.

„Боруссия“ ясно дала понять, что слухи не имеют оснований. Мы оставляем за собой право возбуждать судебные иски против любых новостных изданий, опубликовавших подобные небылицы».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бауэр попрощался с «Рубином» на русском языке
Сегодня, 20:15 1
Баркли пропустит игру с «Арсеналом»
Сегодня, 18:51 1
Конте: «Моуриньо позволил себе серьезные обвинения в мой адрес, я не забуду такого»
Сегодня, 17:56 22
Коулмэн назвал основные причины неудач «Сандерленда»
Сегодня, 17:49 0
Коллимор: «Хотел бы видеть в „Ливерпуле“ Мареза, а не Лемара»
Сегодня, 17:25 2
Роббен желает продлить контракт с «Баварией»
Сегодня, 17:04 3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100