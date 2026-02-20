Top.Mail.Ru
«Ливерпуль» ведёт переговоры о трансфере вундеркинда «Палмейраса» Аллана

сегодня, 10:53

«Ливерпуль» близок к трансферу 21-летнего вингера «Палмейраса» Аллана Элиаса, сообщает Sport Witness. Чемпионы АПЛ ведут переговоры и хотят оформить сделку так, чтобы бразилец присоединился к команде зимой.

Молодой талант с 5 голами и 6 ассистами в 50 матчах за «Палмейрас» может стать заменой Мохамеду Салаху, чьё будущее под вопросом из-за слабой формы в текущем сезоне. «Ливерпуль» спешит заполучить Аллана, пока цена на него не взлетела.

«Реал» ранее выгодно купил Винисиуса из «Фламенго» (2017), Вальверде из «Пеньяроля» (€5 млн, 2015) и Родриго из «Сантоса» (€45 млн, 2019) — затем цены на этих игроков выросли вдвое и больше.

sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:54
А причем здесь реал и их трансферы?)))
Гость
