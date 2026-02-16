«Галатасарай» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Ювентус», который состоится 17 февраля 2026 года.
«Галатасарай»
Команда из Стамбула обладает качественным составом, который способен бороться в плей-офф Лиги чемпионов, чего и ждут болельщики команды. «Галатасарай» принимает на своем поле «Ювентус» и намерен в первом матче добиться преимущества, чтобы в Италии играть по результату и не находится в состоянии отыгрыша, когда время идет быстро, а впереди ничего не выходит.
13 февраля «Галатасарай» разгромил на своем поле «Эюпспор» (5:1), а восьмого числа крупно обыграл на выезде «Ризеспор» (3:0).
«Ювентус»
«Ювентус» несмотря на некоторые неудачи в последнее время, заметно прибавил в качестве игры и это со временем должно дать результат. На данный момент «зебры» гораздо опаснее образца себя начала основного этапа. Для гостей важно достойно сыграть в Стамбуле и перенести вопрос победителя в Турин в ответный поединок, который пройдет уже через неделю.
14 февраля «Ювентус» проиграл на выезде «Интеру» (2:3), а восьмого числа сыграл вничью с «Лацио» (2:2).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Галатасарай» — 3.5
- Ничья – 3.55
- Победа «Ювентус» – 2.05
Статистика
- «Галатасарай» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ювентус» проиграл четыре из десяти последних встреч на выезде во всех турнирах
- «Ювентус» выиграл лишь один матч из шести последних с «Галатасараем» при двух поражениях
Прогноз
Поставить на победу «Галатасарая», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.5. Хозяева мощно выглядят на своем поле и наверняка смогут пару раз отличиться в воротах «старой синьоры».