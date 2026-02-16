«Галатасарай» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1771271908

вчера, 22:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Ювентус», который состоится 17 февраля 2026 года.

«Галатасарай»

Команда из Стамбула обладает качественным составом, который способен бороться в плей-офф Лиги чемпионов, чего и ждут болельщики команды. «Галатасарай» принимает на своем поле «Ювентус» и намерен в первом матче добиться преимущества, чтобы в Италии играть по результату и не находится в состоянии отыгрыша, когда время идет быстро, а впереди ничего не выходит.

13 февраля «Галатасарай» разгромил на своем поле «Эюпспор» (5:1), а восьмого числа крупно обыграл на выезде «Ризеспор» (3:0).

«Ювентус»

«Ювентус» несмотря на некоторые неудачи в последнее время, заметно прибавил в качестве игры и это со временем должно дать результат. На данный момент «зебры» гораздо опаснее образца себя начала основного этапа. Для гостей важно достойно сыграть в Стамбуле и перенести вопрос победителя в Турин в ответный поединок, который пройдет уже через неделю.

14 февраля «Ювентус» проиграл на выезде «Интеру» (2:3), а восьмого числа сыграл вничью с «Лацио» (2:2).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Галатасарай» — 3.5

Ничья – 3.55

Победа «Ювентус» – 2.05

Статистика

«Галатасарай» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» проиграл четыре из десяти последних встреч на выезде во всех турнирах

«Ювентус» выиграл лишь один матч из шести последних с «Галатасараем» при двух поражениях

Прогноз

Поставить на победу «Галатасарая», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.5. Хозяева мощно выглядят на своем поле и наверняка смогут пару раз отличиться в воротах «старой синьоры».