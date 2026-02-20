Экс-глава IIHF сравнил популярность футбола и хоккея

Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сравнил популярность футбола и хоккея.
Хоккей с шайбой — очень дорогой вид спорта. А в Европе футбол очень силен, в том числе и по позициям спонсоров. В Англии, Германии и Италии это спорт номер один.
Фазелю 76 лет, он возглавлял IIHF с 1994 по 2021 год.
Да ещё два дня назад Потанин сказал тоже самое, что для футбола нужно то всего лишь два портфеля. И Рене прав на все сто процентов, хоккей дорогой вид спорта, потому как полная хоккейная экипировка стоит приличных денег и, если ребёнок даже с семи лет начинает заниматься эти видом спорта, то пока вырастит и окончательно сформируется, как минимум раз пять ему придётся обновить комплект формы, а по цене она не сильно отличается, что для юношей, что для взрослых, а у вратарей ещё дороже.
А ещё хоккей вид спорта для настоящих мужчин, там нет симулянтов и трусов, недаром об этом поётся в нашей старой песне, ...в хоккей играют настоящие мужчины-трус не играет в хоккей!
Болейте за своих, а не против чужих!
