Экс-глава IIHF сравнил популярность футбола и хоккея

Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сравнил популярность футбола и хоккея.

Хоккей с шайбой — очень дорогой вид спорта. А в Европе футбол очень силен, в том числе и по позициям спонсоров. В Англии, Германии и Италии это спорт номер один.