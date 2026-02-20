Top.Mail.Ru
Экс-глава IIHF сравнил популярность футбола и хоккея

сегодня, 13:25

Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сравнил популярность футбола и хоккея.

Хоккей с шайбой — очень дорогой вид спорта. А в Европе футбол очень силен, в том числе и по позициям спонсоров. В Англии, Германии и Италии это спорт номер один.

Фазелю 76 лет, он возглавлял IIHF с 1994 по 2021 год.

Источник: itar-tass.com
lazzioll
lazzioll ответ Real Oviedo (раскрыть)
сегодня в 16:05
был бы сейчас ледниковый период - был бы хоккей №1. большинство населения предпочитают жизнь там где нет льда и снега. соответственно и хоккей им не нужен. не только даже из-за одежек. а из-за того что играть негде в него бедным. надо строить ледовые арены. а в футбол можно извиняюсь с голым задом играть - два камня положил на штанги, пластиковую бутылку нашел и погнали. доступность для любого, вот что делает футбол первым. в принципе как вы и написали. повторился
stanichnik
stanichnik ответ Real Oviedo (раскрыть)
сегодня в 15:29, ред.
Доброго здоровья, испанец.
Да ещё два дня назад Потанин сказал тоже самое, что для футбола нужно то всего лишь два портфеля. И Рене прав на все сто процентов, хоккей дорогой вид спорта, потому как полная хоккейная экипировка стоит приличных денег и, если ребёнок даже с семи лет начинает заниматься эти видом спорта, то пока вырастит и окончательно сформируется, как минимум раз пять ему придётся обновить комплект формы, а по цене она не сильно отличается, что для юношей, что для взрослых, а у вратарей ещё дороже.
А ещё хоккей вид спорта для настоящих мужчин, там нет симулянтов и трусов, недаром об этом поётся в нашей старой песне, ...в хоккей играют настоящие мужчины-трус не играет в хоккей!
Болейте за своих, а не против чужих!
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 14:59
Тут и сравнивать нечего. Футбол спорт номер 1 во всем мире. Это самый доступный вид спорта для детей. Нужен только мяч чтобы играть а в хоккее требуется много специального оборудования и экипировка поэтому он не столь популярен. Особенно в теплых странах.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:42
И? Что , зачем??
