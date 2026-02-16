«Леванте» – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1771275361

вчера, 23:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Леванте» – «Вильярреал», который состоится 18 февраля 2026 года.

«Леванте»

«Леванте» идет на предпоследнем месте в Ла Лиге и все дальше отстает от безопасных позиций. Команда набрала 18 баллов и от 17 места отстает на семь пунктов, что отыграть в такой ситуации будет очень непросто. В игре с «Вильярреалом» у хозяев за счет домашнего стадиона и не лучшей статистики соперника на выезде, будут шансы, но нужна хорошая реализация, чтобы набрать очки в этой игре.

15 февраля «Леванте» проиграл на своем поле «Валенсии» (0:2), а восьмого числа команда проиграла на выезде «Атлетику» Билбао (2:4).

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» провалила Лигу чемпионов, и болельщики до сих пор злятся на коллектив. Однако «Вильярреал» имеет шанс исправиться и попасть в следующий розыгрыш за счет высокого места в Ла Лиге. Команда идет на третьем месте с 45 баллами и опережает «Атлетико» по дополнительным показателям, а также имеет игру в запасе. Гостям очень нужна победа над аутсайдером, чтобы оторваться на три пункта от главного конкурента и поправит свою статистику выездных поединков.

14 февраля «Вильярреал» проиграл на выезде «Хетафе» (1:2), а девятого числа разгромил «Эспаньол» (4:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Леванте» – 4.05

Ничья – 4

Победа «Вильярреал» – 1.8

Статистика

«Леванте» выиграл лишь два из десяти последних поединков в чемпионате Испании

«Вильярреал» не может выиграть уже четыре поединка подряд на выезде

«Вильярреал» победил в трех из пяти последних матчах с «Леванте» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Вильярреала», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что гости окажутся сильнее «Леванте», которые борются за выживание, но в этой игре останутся без баллов.