«Боруссия» Дортмунд – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 23:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Аталанта», который состоится 17 февраля 2026 года.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд при Нико Коваче выступает очень стабильно и как оказалось даже имеет шансы побороться за чемпионство в Германии. «Черно-желтые» могли попасть в топ-8, однако два проваленных поединка в конце не позволили этого сделать. Домашняя игра против «Аталанты» будет непростой, однако при должной дисциплине в обороне у хозяев будут хорошие шансы добиться важной победы.

13 февраля «Боруссия» Дортмунд разгромила «Майнц» (4:0), а седьмого числа обыграл на выезде «Вольфсбург» (2:1).

«Аталанта»

«Аталанта» проводит очень нестабильный сезон, но в Серии А сейчас идет на шестом месте и на пять пунктов отстает от зоны Лиги чемпионов. Команда из Бергамо, как и соперник мог попасть в топ-8, но не срослось. Для итальянского клуба очень важно выстоять в Германии и тогда на своем поле у «Аталанты» будет иметь даже некое преимущество на своем поле. Интересная встреча между клубами ожидает болельщиков как в Германии, так и в Италии.

14 февраля «Аталанта» обыграла на выезде «Лацио» (2:0), а девятого числа коллектив обыграл «Кремонезе» (2:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Боруссия» Дортмунд – 2.1

Ничья – 3.5

Победа «Аталанта» – 3.45

Статистика

«Боруссия» Дортмунд выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних выездных матчей итальянского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Команды обменялись победами в двух из трех поединков и одну встречу завершили вничью

Прогноз

Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.1. Немецкий клуб сейчас более стабилен и играет на своем легендарном стадионе, поэтому наверняка одержит важную победу в первой игре плей-офф Лиги чемпионов.